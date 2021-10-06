https://ria.ru/20211006/derevo-1753362273.html

В Китае велосипедист получил полмиллиона долларов из-за упавшего дерева

В Китае велосипедист получил полмиллиона долларов из-за упавшего дерева - РИА Новости, 06.10.2021

В Китае велосипедист получил полмиллиона долларов из-за упавшего дерева

В Китае велосипедист добился через суд компенсации в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов) за упавшее на него дерево, сообщает информационный... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:22

2021-10-06T16:22

2021-10-06T16:22

в мире

китай

хэбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600723996_0:96:3015:1792_1920x0_80_0_0_7643b0a9dbf4cda5f1379ff7794d0545.jpg

ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. В Китае велосипедист добился через суд компенсации в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов) за упавшее на него дерево, сообщает информационный портал "Ванъи".В марте 2020 года гражданин Китая по фамилии Ян ехал на велосипеде по одной из улиц города Ланфан в провинции Хэбэй во время шторма. Из-за сильного порыва ветра одно из деревьев, высаженных у обочины, повалилось и ударило велосипедиста. Свидетели вызвали для пострадавшего скорую помощь.Из-за полученных травм господину Ян пришлось провести в больнице около года, а расходы на лечение превысили один миллион юаней (около 155 тысяч долларов). Кроме того, он получил инвалидность первой степени.Ян подал в суд на местный сервисный центр по озеленению, требуя компенсации в размере 4,3 миллиона юаней (около 667 тысяч долларов). Ответчик заявил, что центр добросовестно ухаживал за посадками, и падение дерева является следствием экстремальных природных явлений, а сам пострадавший должен был проявить повышенную бдительность из-за погодных условий, о чем ранее предупреждала метеорологическая служба.В ответ Ян предоставил фотографии, на которых видно, что упавшее дерево не имело корневой системы, что послужило доказательством неподобающего ухода за деревом со стороны сервисного центра. Суд постановил ответчика выплатить пострадавшему компенсацию в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов). В дальнейшем сервисный центр подал апелляцию, но суд оставил решение без изменений.

https://ria.ru/20210907/ispaniya-1749086757.html

китай

хэбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, хэбэй