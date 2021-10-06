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ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы

ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы - РИА Новости, 06.10.2021

ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 9 человек. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:15

2021-10-06T11:15

2021-10-06T11:15

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 9 человек.ЦИК на заседании 29 сентября зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. На заседании 4 октября Центризбирком зарегистрировал еще 60 избранных депутатов, а также передал другим зарегистрированным кандидатам 12 вакантных мандатов "Единой России"."Зарегистрировать депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве девяти человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.В списке зарегистрированных кандидатов значатся в том числе сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты Госдумы прошлого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.ЦИК постановил выдать им удостоверения об избрании.Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, общероссийский народный фронт, дмитрий вяткин, владимир гутенев, елена цунаева, россия