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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211006/deputaty-1753295528.html
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы - РИА Новости, 06.10.2021
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы
Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 9 человек. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:15
2021-10-06T11:15
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
общероссийский народный фронт
дмитрий вяткин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 9 человек.ЦИК на заседании 29 сентября зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. На заседании 4 октября Центризбирком зарегистрировал еще 60 избранных депутатов, а также передал другим зарегистрированным кандидатам 12 вакантных мандатов "Единой России"."Зарегистрировать депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве девяти человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.В списке зарегистрированных кандидатов значатся в том числе сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты Госдумы прошлого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.ЦИК постановил выдать им удостоверения об избрании.Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, общероссийский народный фронт, дмитрий вяткин, владимир гутенев, елена цунаева, россия
11:15 06.10.2021
 
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы

ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 9 человек.
ЦИК на заседании 29 сентября зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. На заседании 4 октября Центризбирком зарегистрировал еще 60 избранных депутатов, а также передал другим зарегистрированным кандидатам 12 вакантных мандатов "Единой России".
"Зарегистрировать депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве девяти человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.
В списке зарегистрированных кандидатов значатся в том числе сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты Госдумы прошлого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.
ЦИК постановил выдать им удостоверения об избрании.
Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРОбщероссийский народный фронтДмитрий ВяткинВладимир ГутеневЕлена ЦунаеваРоссия
 
 
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