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В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей
В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей - РИА Новости, 06.10.2021
В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей
Два уголовных дела возбуждено по факту вымогательства группой лиц денег у водителей фур за проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T07:37
2021-10-06T07:37
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено по факту вымогательства группой лиц денег у водителей фур за проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Ранее источник сообщил РИА Новости, что члены ОПГ искусственно создавали очередь и вымогали у водителей фур деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска "Краскино" и "Пограничный" и пересечь государственную границу. С машины они требовали от 100 до 200 тысяч рублей. Участники вымогательства задержаны, выявлены сопричастные члены ОПГ.По его словам, группа неустановленных лиц требовала у двух граждан, а также иных лиц передачи денег за проезд через государственную границу под угрозой применения насилия и повреждения имущества.Проводятся обыски и следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений в Уссурийске, Пограничном, Краскино Приморского края, отметили в УМВД.
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происшествия, приморский край, россия
07:37 06.10.2021
 
В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей

В Приморье возбудили два уголовных дела по факту вымогательства денег у водителей фур

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД и проезжающая мимо фура
Сотрудник ГИБДД и проезжающая мимо фура - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено по факту вымогательства группой лиц денег у водителей фур за проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что члены ОПГ искусственно создавали очередь и вымогали у водителей фур деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска "Краскино" и "Пограничный" и пересечь государственную границу. С машины они требовали от 100 до 200 тысяч рублей. Участники вымогательства задержаны, выявлены сопричастные члены ОПГ.
"Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство)", - сообщил собеседник.
По его словам, группа неустановленных лиц требовала у двух граждан, а также иных лиц передачи денег за проезд через государственную границу под угрозой применения насилия и повреждения имущества.
Проводятся обыски и следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений в Уссурийске, Пограничном, Краскино Приморского края, отметили в УМВД.
Пункт пропуска Пограничный в Приморье - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 04:44
Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
 
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