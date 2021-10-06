https://ria.ru/20211006/delo-1753274662.html

В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей

В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей - РИА Новости, 06.10.2021

В Приморье возбудили уголовные дела из-за вымогательства денег у водителей

Два уголовных дела возбуждено по факту вымогательства группой лиц денег у водителей фур за проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:37

2021-10-06T07:37

2021-10-06T07:37

происшествия

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено по факту вымогательства группой лиц денег у водителей фур за проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Ранее источник сообщил РИА Новости, что члены ОПГ искусственно создавали очередь и вымогали у водителей фур деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска "Краскино" и "Пограничный" и пересечь государственную границу. С машины они требовали от 100 до 200 тысяч рублей. Участники вымогательства задержаны, выявлены сопричастные члены ОПГ.По его словам, группа неустановленных лиц требовала у двух граждан, а также иных лиц передачи денег за проезд через государственную границу под угрозой применения насилия и повреждения имущества.Проводятся обыски и следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений в Уссурийске, Пограничном, Краскино Приморского края, отметили в УМВД.

https://ria.ru/20211006/opg-1753270423.html

приморский край

россия

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2021

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происшествия, приморский край, россия