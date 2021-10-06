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Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта
Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта - РИА Новости, 06.10.2021
Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта
Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:40
2021-10-06T16:40
в мире
сша
bank of america
джо байден
raytheon
citi
nasdaq
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства.Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства."Президент проводит встречу с лидерами деловых кругов и руководителями компаний для обсуждения необходимости немедленного решения проблемы долгового лимита и разрушительных последствий для американских семей, предприятий малого бизнеса и экономики в целом в случаях ненужных проволочек", - сообщил Белый дом.На встречу приглашены, в частности, руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участием министров финансов и торговли, пишет Washington Post.По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию."Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должно", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.
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в мире, сша, bank of america, джо байден, raytheon, citi, nasdaq, госдолг сша
16:40 06.10.2021
 
Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта

Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства.
Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
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"Нас ждет катастрофа": на что решился Минфин США из-за угрозы дефолта
"Президент проводит встречу с лидерами деловых кругов и руководителями компаний для обсуждения необходимости немедленного решения проблемы долгового лимита и разрушительных последствий для американских семей, предприятий малого бизнеса и экономики в целом в случаях ненужных проволочек", - сообщил Белый дом.
На встречу приглашены, в частности, руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участием министров финансов и торговли, пишет Washington Post.
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28 сентября, 02:00
Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США
По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию.
"Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должно", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.
 
В миреСШАBank of AmericaДжо БайденRaytheonCitiNasdaqгосдолг США
 
 
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