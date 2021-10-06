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Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта

Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта - РИА Новости, 06.10.2021

Байден обсудит с руководителями ведущих компаний угрозу дефолта

Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:40

2021-10-06T16:40

2021-10-06T16:40

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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства.Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства."Президент проводит встречу с лидерами деловых кругов и руководителями компаний для обсуждения необходимости немедленного решения проблемы долгового лимита и разрушительных последствий для американских семей, предприятий малого бизнеса и экономики в целом в случаях ненужных проволочек", - сообщил Белый дом.На встречу приглашены, в частности, руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участием министров финансов и торговли, пишет Washington Post.По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию."Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должно", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.

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в мире, сша, bank of america, джо байден, raytheon, citi, nasdaq, госдолг сша