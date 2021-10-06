Вильфанд рассказал, сколько в Москве сохранится рекордно высокое давление

"Давление сейчас в Москве, в течение последних пяти дней, от 762 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. На самом деле, до конца рабочей недели таким оно и будет - 768-769 мм рт. ст.", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.