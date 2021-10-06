https://ria.ru/20211006/davlenie-1753311521.html
Вильфанд рассказал, сколько в Москве сохранится рекордно высокое давление
Вильфанд рассказал, сколько в Москве сохранится рекордно высокое давление - РИА Новости, 06.10.2021
Вильфанд рассказал, сколько в Москве сохранится рекордно высокое давление
Рекордно высокое атмосферное давление до 769 миллиметров ртутного столба сохранится в Москве до конца рабочей недели, сообщил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:35
2021-10-06T12:35
2021-10-06T12:35
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление до 769 миллиметров ртутного столба сохранится в Москве до конца рабочей недели, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.По словам Вильфанда, негативное влияние высокого давления на здоровье людей не доказано.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
Вильфанд рассказал, сколько в Москве сохранится рекордно высокое давление
Вильфанд: рекордно высокое атмосферное давление сохранится в Москве до конца недели