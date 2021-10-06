https://ria.ru/20211006/davlenie-1753275931.html

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 06.10.2021

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 6 октября, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T08:17

2021-10-06T08:17

2021-10-06T11:32

общество

москва

центр "фобос"

елена волосюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753282400_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cb53f6d47dcd5564eb3a53b9a2a8c14f.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 6 октября, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Предыдущий максимум для этого дня наблюдался в столице 6 октября 2014 года — 766,6 миллиметра.С начала октября это уже пятый рекорд подряд. Как пояснили синоптики, антициклон, господствующий на европейской части России, усилился, и это привело к так называемой барической горе, при которой атмосферное давление превышает норму на 20-22 единицы. Ослабевать антициклон начнет лишь с середины недели.

https://rsport.ria.ru/20211005/davlenie-1753158495.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", елена волосюк