https://ria.ru/20211006/davlenie-1753275931.html
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 06.10.2021
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 6 октября, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:17
2021-10-06T08:17
2021-10-06T11:32
общество
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 6 октября, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Предыдущий максимум для этого дня наблюдался в столице 6 октября 2014 года — 766,6 миллиметра.С начала октября это уже пятый рекорд подряд. Как пояснили синоптики, антициклон, господствующий на европейской части России, усилился, и это привело к так называемой барической горе, при которой атмосферное давление превышает норму на 20-22 единицы. Ослабевать антициклон начнет лишь с середины недели.
https://rsport.ria.ru/20211005/davlenie-1753158495.html
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общество, москва, центр "фобос", елена волосюк
08:17 06.10.2021 (обновлено: 11:32 06.10.2021)
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
Москва пятый день подряд бьет рекорды атмосферного давления