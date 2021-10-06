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Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство", такой совет она дала в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T04:33
2021-10-06T04:33
общество
технологии
наталья касперская
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство", такой совет она дала в интервью РИА Новости.Она отметила, что при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти данные."Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", - сообщила Касперская.
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общество, технологии, наталья касперская
04:33 06.10.2021
 
Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные

Президент InfoWatch Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство", такой совет она дала в интервью РИА Новости.
"Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?" - сказала Касперская.
Она отметила, что при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти данные.
"Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", - сообщила Касперская.
Распознавание лица на смартфоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 09:49В России
В России предложили размещать биометрические данные через приложение
 
ОбществоТехнологииНаталья Касперская
 
 
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