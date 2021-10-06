https://ria.ru/20211006/dannye-1753270277.html

Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные

Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство", такой совет она дала в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T04:33

2021-10-06T04:33

2021-10-06T04:33

общество

технологии

наталья касперская

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство", такой совет она дала в интервью РИА Новости.Она отметила, что при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти данные."Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", - сообщила Касперская.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/biometriya-1748298433.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, наталья касперская