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Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков - РИА Новости, 06.10.2021
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков
В Дании нашли инновационный способ дать вторую жизнь старым турбинам ветряков: из них теперь делают навесы для велопарковок, сообщает "Европульс". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:20
2021-10-06T05:20
2021-10-06T05:20
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Дании нашли инновационный способ дать вторую жизнь старым турбинам ветряков: из них теперь делают навесы для велопарковок, сообщает "Европульс".Эти технические детали практически не поддаются вторичной переработке. Турбины служат в среднем 20-25 лет, после чего складируются и никак не используются. Так что датский проект инновационный. Схема довольно проста: турбины обрезают и добавляют к ним металлические стойки, с помощью которых конструкцию закрепляют на асфальте.Ранее ЕС взял курс на создание циклической экономики: все виды ресурсов должны повторно использоваться в течение как можно более длительного времени.
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дания, новости - туризм, строительство, парковка, экология, мусор, стиль жизни
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков
Стары турбины ветряков в Дании начали использовать для строительства навесов велопарковок