Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211006/daniya-1753128325.html
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков - РИА Новости, 06.10.2021
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков
В Дании нашли инновационный способ дать вторую жизнь старым турбинам ветряков: из них теперь делают навесы для велопарковок, сообщает "Европульс". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:20
2021-10-06T05:20
туризм
дания
новости - туризм
строительство
парковка
экология
мусор
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/72/1520837225_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_602e3cb91005f145d54a11ad921b2df3.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Дании нашли инновационный способ дать вторую жизнь старым турбинам ветряков: из них теперь делают навесы для велопарковок, сообщает "Европульс".Эти технические детали практически не поддаются вторичной переработке. Турбины служат в среднем 20-25 лет, после чего складируются и никак не используются. Так что датский проект инновационный. Схема довольно проста: турбины обрезают и добавляют к ним металлические стойки, с помощью которых конструкцию закрепляют на асфальте.Ранее ЕС взял курс на создание циклической экономики: все виды ресурсов должны повторно использоваться в течение как можно более длительного времени.
https://ria.ru/20211005/malta-1752977109.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/72/1520837225_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_90c7987eb61f04b1548e97ef84373fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дания, новости - туризм, строительство, парковка, экология, мусор, стиль жизни
05:20 06.10.2021
 
Навесы велопарковок в Дании начали строить из турбин ветряков

Стары турбины ветряков в Дании начали использовать для строительства навесов велопарковок

CC BY 2.0 / perke / bike parkВелопарковка в Мюнстере
Велопарковка в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY 2.0 / perke / bike park
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Дании нашли инновационный способ дать вторую жизнь старым турбинам ветряков: из них теперь делают навесы для велопарковок, сообщает "Европульс".
Эти технические детали практически не поддаются вторичной переработке. Турбины служат в среднем 20-25 лет, после чего складируются и никак не используются. Так что датский проект инновационный.
Схема довольно проста: турбины обрезают и добавляют к ним металлические стойки, с помощью которых конструкцию закрепляют на асфальте.
Ранее ЕС взял курс на создание циклической экономики: все виды ресурсов должны повторно использоваться в течение как можно более длительного времени.
Слима, Мальта - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 00:37Туризм
На Мальте появится "солнечный" тротуар
 
ТуризмДанияНовости - ТуризмСтроительствоПарковкаЭкологияМусорСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния