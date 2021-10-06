https://ria.ru/20211006/dagestan-1753410173.html
Суд дал 13 лет жителю Дагестана, вступившему в подразделение ИГ*
Суд дал 13 лет жителю Дагестана, вступившему в подразделение ИГ* - РИА Новости, 06.10.2021
Суд дал 13 лет жителю Дагестана, вступившему в подразделение ИГ*
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Дагестана Азамата Айвазова, вступившего в Сирии в незаконное вооруженное формирование,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:36
2021-10-06T19:36
2021-10-06T19:36
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Дагестана Азамата Айвазова, вступившего в Сирии в незаконное вооруженное формирование, входящее в террористическую организацию "Исламское государство" *(запрещена в РФ), сообщил журналистам представитель суда.По его информации, с 2015 года Айвазов на территории Сирии принял участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), являющегося структурным подразделением "Исламского государства". В составе этого НВФ на окраине города Ракка он прошел обучение для осуществления террористической деятельности.Кроме того, в 2016 году Айвазов дал своей матери реквизиты участников ИГ*, на которые она перевела 377 500 рублей. При этом о назначении денег она не знала. Айвазова задержали 8 февраля текущего года после возвращения в РФ.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Содействие террористической деятельности", "Участие в НВФ", "Участие в террористической организации" и "Обучение для осуществления террористической деятельности"."В соответствии с приговором суда Айвазов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210707/sud-1740323580.html
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происшествия, сирия, ракка (город), россия
Суд дал 13 лет жителю Дагестана, вступившему в подразделение ИГ*
Суд в Ростове дал 13 лет колонии жителю Дагестана, вступившему в подразделение ИГ* в Сирии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости.
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Дагестана Азамата Айвазова, вступившего в Сирии
в незаконное вооруженное формирование, входящее в террористическую организацию "Исламское государство" *(запрещена в РФ), сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, с 2015 года Айвазов на территории Сирии принял участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), являющегося структурным подразделением "Исламского государства". В составе этого НВФ на окраине города Ракка
он прошел обучение для осуществления террористической деятельности.
Кроме того, в 2016 году Айвазов дал своей матери реквизиты участников ИГ*, на которые она перевела 377 500 рублей. При этом о назначении денег она не знала. Айвазова задержали 8 февраля текущего года после возвращения в РФ.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Содействие террористической деятельности", "Участие в НВФ", "Участие в террористической организации" и "Обучение для осуществления террористической деятельности".
"В соответствии с приговором суда Айвазов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России