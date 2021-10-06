https://ria.ru/20211006/chuma-1753268001.html

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней - РИА Новости, 06.10.2021

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней

Новые очаги африканской чумы свиней могут появиться на этой неделе на территории 11 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T02:37

2021-10-06T02:37

2021-10-06T02:42

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здоровье - общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые очаги африканской чумы свиней могут появиться на этой неделе на территории 11 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.

https://ria.ru/20210927/miratorg-1752042362.html

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приморский край, самарская область, здоровье - общество, россия, внии гочс