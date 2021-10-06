02:37 06.10.2021 (обновлено: 02:42 06.10.2021)
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней
ВНИИ ГОЧС сообщил, что в 11 регионах России могут появиться очаги африканской чумы свиней
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые очаги африканской чумы свиней могут появиться на этой неделе на территории 11 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Высокая вероятность выявления новых очагов африканской чумы свиней прогнозируется на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Псковской, Белгородской, Ярославской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Самарской областей и Еврейской автономной области", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
Отмечается, что заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.
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