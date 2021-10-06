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ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней - РИА Новости, 06.10.2021
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней
Новые очаги африканской чумы свиней могут появиться на этой неделе на территории 11 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T02:37
2021-10-06T02:42
приморский край
самарская область
здоровье - общество
россия
внии гочс
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые очаги африканской чумы свиней могут появиться на этой неделе на территории 11 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.
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приморский край, самарская область, здоровье - общество, россия, внии гочс
02:37 06.10.2021 (обновлено: 02:42 06.10.2021)
 
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней

ВНИИ ГОЧС сообщил, что в 11 регионах России могут появиться очаги африканской чумы свиней

© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанкКарантин африканской чумы свиней
Карантин африканской чумы свиней - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Юшенков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые очаги африканской чумы свиней могут появиться на этой неделе на территории 11 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Высокая вероятность выявления новых очагов африканской чумы свиней прогнозируется на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Псковской, Белгородской, Ярославской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Самарской областей и Еврейской автономной области", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
Отмечается, что заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.
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Приморский крайСамарская областьЗдоровье - ОбществоРоссияВНИИ ГОЧС
 
 
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