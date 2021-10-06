https://ria.ru/20211006/chernyshenko-1753413145.html

Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею

Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею - РИА Новости, 06.10.2021

Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею

Модернизация ряда факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включая исторические здания в центре Москвы, а также здания... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:54

2021-10-06T19:54

2021-10-06T19:54

общество

москва

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Модернизация ряда факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включая исторические здания в центре Москвы, а также здания кампуса на Ленинских горах, пройдет в рамках подготовки к 270-летию университета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, важно, чтобы главный вуз страны был комфортным для студентов и преподавателей, поэтому программа юбилейных мероприятий нацелена на развитие материально-технической базы МГУ."В рамках подготовки запланировано восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав кампуса на Ленинских горах. Среди них - главное здание вуза, ставшее символом университетского образования в России и мире. Кроме того, запланирована модернизация корпусов физического, химического, биологического факультетов, факультета почвоведения и других зданий, в том числе исторических корпусов Московского университета, расположенных на Моховой улице", - приводит пресс-служба МГУ слова Чернышенко.Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в рамках празднования пройдут также культурные, международные и спортивные мероприятия."Университет ставит своей целью к 270-летнему юбилею расширение кампуса, развитие инфраструктуры общежитий. При этом, с учетом уроков пандемии, должны быть разработаны и реализованы принципиально новые проектные решения, позволяющие минимизировать риски их эксплуатации для тысяч обучающихся", - цитирует пресс-служба Садовничего.Празднованию 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова состоится в 2025 году.

https://realty.ria.ru/20211005/mgu-1753108218.html

москва

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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, дмитрий чернышенко, россия