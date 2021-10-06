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Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею
Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею - РИА Новости, 06.10.2021
Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею
Модернизация ряда факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включая исторические здания в центре Москвы, а также здания... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:54
2021-10-06T19:54
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Модернизация ряда факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включая исторические здания в центре Москвы, а также здания кампуса на Ленинских горах, пройдет в рамках подготовки к 270-летию университета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, важно, чтобы главный вуз страны был комфортным для студентов и преподавателей, поэтому программа юбилейных мероприятий нацелена на развитие материально-технической базы МГУ."В рамках подготовки запланировано восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав кампуса на Ленинских горах. Среди них - главное здание вуза, ставшее символом университетского образования в России и мире. Кроме того, запланирована модернизация корпусов физического, химического, биологического факультетов, факультета почвоведения и других зданий, в том числе исторических корпусов Московского университета, расположенных на Моховой улице", - приводит пресс-служба МГУ слова Чернышенко.Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в рамках празднования пройдут также культурные, международные и спортивные мероприятия."Университет ставит своей целью к 270-летнему юбилею расширение кампуса, развитие инфраструктуры общежитий. При этом, с учетом уроков пандемии, должны быть разработаны и реализованы принципиально новые проектные решения, позволяющие минимизировать риски их эксплуатации для тысяч обучающихся", - цитирует пресс-служба Садовничего.Празднованию 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова состоится в 2025 году.
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, дмитрий чернышенко, россия
19:54 06.10.2021
 
Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею

Чернышенко: модернизация ряда помещений МГУ пройдет во время подготовки к 270-летию вуза

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Модернизация ряда факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включая исторические здания в центре Москвы, а также здания кампуса на Ленинских горах, пройдет в рамках подготовки к 270-летию университета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, важно, чтобы главный вуз страны был комфортным для студентов и преподавателей, поэтому программа юбилейных мероприятий нацелена на развитие материально-технической базы МГУ.
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"В рамках подготовки запланировано восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав кампуса на Ленинских горах. Среди них - главное здание вуза, ставшее символом университетского образования в России и мире. Кроме того, запланирована модернизация корпусов физического, химического, биологического факультетов, факультета почвоведения и других зданий, в том числе исторических корпусов Московского университета, расположенных на Моховой улице", - приводит пресс-служба МГУ слова Чернышенко.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в рамках празднования пройдут также культурные, международные и спортивные мероприятия.
"Университет ставит своей целью к 270-летнему юбилею расширение кампуса, развитие инфраструктуры общежитий. При этом, с учетом уроков пандемии, должны быть разработаны и реализованы принципиально новые проектные решения, позволяющие минимизировать риски их эксплуатации для тысяч обучающихся", - цитирует пресс-служба Садовничего.
Празднованию 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова состоится в 2025 году.
 
ОбществоМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор СадовничийДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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