Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею
Чернышенко: модернизация ряда помещений МГУ пройдет во время подготовки к 270-летию вуза
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Модернизация ряда факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, включая исторические здания в центре Москвы, а также здания кампуса на Ленинских горах, пройдет в рамках подготовки к 270-летию университета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, важно, чтобы главный вуз страны был комфортным для студентов и преподавателей, поэтому программа юбилейных мероприятий нацелена на развитие материально-технической базы МГУ.
"В рамках подготовки запланировано восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав кампуса на Ленинских горах. Среди них - главное здание вуза, ставшее символом университетского образования в России и мире. Кроме того, запланирована модернизация корпусов физического, химического, биологического факультетов, факультета почвоведения и других зданий, в том числе исторических корпусов Московского университета, расположенных на Моховой улице", - приводит пресс-служба МГУ слова Чернышенко.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в рамках празднования пройдут также культурные, международные и спортивные мероприятия.
"Университет ставит своей целью к 270-летнему юбилею расширение кампуса, развитие инфраструктуры общежитий. При этом, с учетом уроков пандемии, должны быть разработаны и реализованы принципиально новые проектные решения, позволяющие минимизировать риски их эксплуатации для тысяч обучающихся", - цитирует пресс-служба Садовничего.
Празднованию 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова состоится в 2025 году.