Бизнесмену Быкову продлили арест
Бизнесмену Быкову продлили арест до января по делу о подстрекательстве к убийству
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска
КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили срок содержания под стражей до 6 января по делу о подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух лиц по найму, сообщает пресс-служба управления СУСК по Красноярскому краю.
Свердловский районный суд 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Сам он вину не признает, защита подала апелляцию на приговор. В настоящее время Быков находится в СИЗО-1 Красноярска.
"По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову Красноярским краевым судом в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий (ознакомление с материалами уголовного дела), направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, продлен срок содержания под стражей до 6 января 2022 года", - говорится в сообщении.
По данным следователей, у Быкова в 2004 году возник умысел на совершение убийства одного из красноярских бизнесменов. Обвиняемый дал указание знакомому совершить это преступление. Мужчина согласился на убийство за 50 тысяч долларов США, а Быков выразил готовность заплатить. После у Быкова, считают следователи, возник умысел на убийство еще одного бизнесмена, он дал указание совершить убийство сначала второго бизнесмена. Первая попытка оказалась неудачной, со второй киллер убил жертву, сообщили в СК. Быков заплатил лишь 10 тысяч долларов США, так как киллер не смог убить первого потерпевшего и долго занимался подготовкой и совершением убийства второго.
После ознакомления Быкова с делом оно будет направлено в суд.
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