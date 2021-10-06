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Гендиректор Coca-Cola HBC AG: адаптироваться, чтобы побеждать

Гендиректор Coca-Cola HBC AG: адаптироваться, чтобы побеждать - РИА Новости, 06.10.2021

Гендиректор Coca-Cola HBC AG: адаптироваться, чтобы побеждать

Транснациональная корпорация Coca-Cola HBC работает в России уже более 40 лет, представлена заводами от Владивостока до Санкт-Петербурга. О том, как компании... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:25

2021-10-06T11:25

2021-10-06T12:32

интервью

coca-cola hbc россия

россия

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Транснациональная корпорация Coca-Cola HBC работает в России уже более 40 лет, представлена заводами от Владивостока до Санкт-Петербурга. О том, как компании удается развиваться на нашем рыке в условиях пандемии, о цифровизации бизнеса, электронной коммерции, участии в экологической повестке рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Coca-Cola HBC AG Зоран Богданович. - Расскажите, как Coca-Cola HBC AG преодолела пандемию?- Пандемия продолжает влиять на всех нас и сказываться на качестве жизни людей по всему миру. С самого начала приоритетом номер один для нас остается безопасность наших сотрудников, наших партнеров, наших клиентов во всем мире, и при этом мы ни на минуту не приостановили поставки продукции.Мы построили гибкий, устойчивый бизнес, способный выдержать снижение выручки, сохраняя при этом рентабельность. Вместе со способностью наших людей адаптироваться к изменениям, это позволило справиться с трудностями, с которыми мы столкнулись на большинстве рынков во время карантина. Мы также смогли защитить финансовые показатели бизнеса и продолжаем работать на долгосрочную перспективу. Мы сбалансировали расходы, инвестируя при этом в развитие продуктового портфеля, в технологии и создавая новые предложения с учетом меняющихся предпочтений потребителей.Налаживание партнерских отношений с местными сообществами и инвестиции в их развитие — ключевое в нашем подходе к ведению бизнеса. В России во время пандемии мы поддерживали людей, оказывая финансовую и продуктовую помощь, приобретая аппараты ИВЛ для больниц в российских регионах.- Какую динамику показывает ваш бизнес в 2021 году? Можно ли сказать, что негативные последствия пандемии преодолены окончательно?- Начало 2021 года мало чем отличалось от конца 2020: оставались в силе ограничения на ведение бизнеса и сложности, связанные с пандемией. Несмотря на это, результаты за первое полугодие показали уверенную динамику. Развивающиеся рынки группы Coca-Cola HBC AG, куда относится Россия, показали рост в основных категориях. Росту также способствовали инвестиции в производственные мощности, качество продукции и операционную эффективность. Объем сопоставимых продаж (LFL) развивающихся рынков увеличился на 22,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а выручка без учета валютных изменений — на 30,3%, главным образом, благодаря сохранению высоких показателей в России и Нигерии, а также восстановлению других развивающихся рынков.Мы продолжаем инвестировать в наш продуктовый портфель и расширение географии рынков, на которых работаем. В июне объявили о достижении соглашения о приобретении 30% Caffè Vergnano, премиальной итальянской кофейной компании. Это, совместно с уже присутствующим в портфеле брендом кофе и кофейных зерен Costa coffee, укрепит позиции нашей кофейной продукции и позволит лучше соответствовать разнообразным потребительским предпочтениям. В августе объявили о сделке по приобретению Coca-Cola Bottling Company of Egypt. Это позволит нам работать на египетском рынке, втором по объему готовых к употреблению безалкогольных напитков в Африке (на Нигерию и Египет приходится около 25% населения континента), и мы расширим географию присутствия Coca-Cola HBC в странах с высокими темпами роста.- Как изменился ваш подход в свете коронавирусных ограничений?- На фоне возникших трудностей, пандемия, конечно, многому нас научила, и мы ввели новые подходы к ведению бизнеса. Например, уделяем гораздо больше внимания цифровизации бизнеса и развитию электронной коммерции.Канал электронной коммерции развивается очень быстро, и у него все еще большой потенциал роста. За последние полтора года мы расширили присутствие в этой сфере, наладили партнерские отношения с множеством корпоративных клиентов, в частности, с сервисами доставки продуктов. Кроме того, продолжили инвестировать в цифровые технологии, в том числе в нашу платформу B2B, Hybris, куда напрямую приходят и где обрабатываются заказы корпоративных клиентов. Россия — один из наиболее успешных рынков с точки зрения количества и объема заказов через эту платформу. Такой результат стал возможен благодаря запросу на этот формат со стороны торговых точек и представителей HoReCa и благодаря скорости, с которой команда Coca-Cola HBC сумела этот формат проработать и вывести на рынок. Да и в целом это удобный и быстрый способ заказа, работающий 24/7 — круглосуточно и без выходных — во всех регионах страны.Еще одна глобальная практика, на 100% реализованная в России, — доступ для каждого сотрудника, от генерального директора до экспедитора, к информационным системам компании. Для сотрудников, чье рабочее место не предполагает наличие компьютера или планшета, установлены общие устройства, в которые можно войти под своим логином и узнать новости, получить информацию, пройти тренинг. Это важно для поддержания командной культуры и корпоративного духа, особенно с учетом того, что люди работают в удаленном режиме.- Прокомментируйте показатели работы Coca-Cola HBC на российском рынке за первое полугодие 2021 года. Какая продукция наиболее востребована и почему?- В первом полугодии 2021 года Россия продолжает показывать хорошие результаты: объемы производства увеличились, несмотря на введение новых ограничений ближе к концу второго квартала. Рост обусловлен устойчиво высокими показателями "потребления на дому". По итогам первых семи месяцев 2021 года доля продукции Coca-Cola HBC Россия в каналах отложенного потребления в сегменте сладких газированных напитков достигла 48% в стоимостном выражении, согласно данным агентства Nielsen.Нам удается соответствовать изменяющемуся спросу потребителей. Например, растет интерес к напиткам с пониженным или нулевым содержанием сахара. Отгрузки Coca-Cola Zero, которая не содержит сахар, за полгода 2021 продемонстрировали очень хорошие показатели по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это было одним из главных достижений первого полугодия. Растет интерес к премиальному сегменту, и это отражается на спросе на наш премиальный тоник Schweppes, отгрузки которого выросли за этот же период более чем на 60%. Также на 60% выросли отгрузки наших энергетиков.Чтобы удовлетворить растущий спрос на продукты для сбалансированного рациона, Coca-Cola в России ввела в свой портфель брендов категорию функциональных продуктов и запустила линейку BotanIQ. Бренд разработан компанией "Мултон", которая является частью сокового бизнеса Coca-Cola в России.- Каковы сегодня ключевые стратегические приоритеты в сфере устойчивого развития компании на глобальном уровне и в России? Как вы включаетесь в мировую экологическую повестку?- В 2018 году Coca‑Cola HBC приняла и представила 17 конкретных обязательств в области устойчивости развития до 2025 года. Эти цели распределены по шести направлениям. Половина из них напрямую связана с экологической повесткой. По каждому направлению поставлены четкие и измеримые цели, разработаны дорожные карты для их достижения и ведется постоянная работа.Во-первых, сокращение выбросов СО2. Во всех регионах, в которых действует Coca-Cola HBC, мы стремимся сокращать потребление энергии и выбросы парниковых газов от нашей деятельности. Например, в 2020 году в России мы сократили прямые выбросы на 12,8% по сравнению с 2019 годом. Объем потребления автомобильного топлива мы сократили на 31,3% за тот же период.Во-вторых, сохранение водных ресурсов. Одна из целей — сокращение потребления воды на предприятиях Coca-Cola. Точкой отсчета стал 2015 год, и с этого времени потребление воды Coca-Cola в России сократилось на 22,1%, при том, что продукции мы теперь производим существенно больше.В‐третьих, реализуем глобальную стратегию “Мир без отходов”. Здесь три задачи: к 2025 году перейти на полностью перерабатываемую упаковку, к 2030 году собирать и отправлять на переработку 100% эквивалента выпускаемой нами на рынок упаковки и довести содержание переработанного сырья в ПЭТ-упаковке до 50%. В России с 2016 года в 55 городах мы реализуем проект "Разделяй с нами", успешный опыт которого перенимается и другими рынками, на которых работает Coca-Cola HBC.- А как вы взаимодействуете с обществом, с потребителями для достижения целей устойчивого развития?- Для достижения этих целей мы работаем еще в трех направлениях. Для глобальной компании важно быть глубоко интегрированной в экономику на каждом рынке. Мы тесно связаны с местными предприятиями и гордимся своим вкладом в развитие экономики на рынках, где ведем бизнес. Поэтому одна из важнейших для нас целей — повышение доли закупок у местных производителей для производства наших напитков. Сейчас этот показатель стабильно держится на уровне 95% (без учета концентрата).Еще одно направление - сбалансированное питание объединяет инициативы, связанные с нашей продукцией. Например, мы снижаем содержание сахара, уменьшаем объемы упаковки и ориентированы на ответственный маркетинг. В 2020 году по сравнению с 2019 годом Coca-Cola в России сократила количество сахара в напитках на 5,5%. Также мы вовлекаем индустрию в целом в работу по снижению содержания сахара. В конце 2019 года Coca-Cola в России вместе с другими компаниями, входящими в Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), подписала кодекс добровольных обязательств, включающий обязательство по снижению содержания сахара в продукции на 10% к 2024 году.И ключевое в этом списке - наши сотрудники и общество. Наряду с глобальным проектом Youth Empowered (русск.: "Твой путь вперед"), направленным на развитие способностей молодого поколения, на каждом рынке мы реализуем и локальные инициативы. В России уделяем большое внимание развитию инклюзивного общества. Например, много лет поддерживаем движение Специальной Олимпиады. Являясь ключевым партнером Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года в Казани, мы сможем громче заявить о теме инклюзии. Ведь она является темой особой важности как для России, так и для нашей компании, нацеленной на поддержку культурного разнообразия и инклюзии.- Coca-Cola HBC присутствует в России уже достаточно давно. Можете ли вы оценить социально-экономический эффект работы компании в стране: объемы инвестиций, создание рабочих мест, объем закупок сырья у местных поставщиков?- В России Coca-Cola работает больше 40 лет и представлена десятью заводами в девяти регионах, от Владивостока до Санкт-Петербурга. За время присутствия Coca-Cola в России компания инвестировала в экономику страны 6,4 миллиарда долларов.Мы хорошо интегрированы во все этапы производства, доставки и реализации нашей продукции. На одно рабочее место, которое создает Coca-Cola HBC в России, приходится восемь рабочих мест в смежных областях: сельское хозяйство, логистика, розничная торговля и т. д. Только на наших российских производствах, складах и офисах трудится более семи тысяч сотрудников, а во всю цепочку движения нашей продукции до потребителей по всей стране вовлечено гораздо больше людей. Таким образом, наш вклад в ВВП России составляет 0,2%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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