https://ria.ru/20211006/bitkoin-1753328550.html

Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

Цена биткоина до конца недели может подрасти с текущих значений ещё на 2,5%, а стоимость другой популярной криптовалюты - Ethereum - на 7%, оценил для РИА... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:12

2021-10-06T14:12

2021-10-06T14:12

экономика

цены на нефть

артем моисеев

j2tx

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цена биткоина до конца недели может подрасти с текущих значений ещё на 2,5%, а стоимость другой популярной криптовалюты - Ethereum - на 7%, оценил для РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.38 мск понедельника растёт в цене на 2,5%, до 51,38 тысячи долларов, Ethereum - снижается на 1,75%, до 3,387 тысячи долларов."Прошлая неделя была успешной для криптовалют, несмотря на снижение фондовых индексов и непрерывные угрозы нового регулирования индустрии — суммарные притоки в фонды составили 90 миллионов долларов (в Bitcoin — 69 миллионов долларов, а в Ethereum — 20 миллионов долларов). Также можно отметить, что сложность добычи "монет" и доходы майнеров восстанавливаются, а уровень вычислительной мощности уже почти достиг августовского максимума", - отмечает Моисеев."Согласно техническому анализу, на прошлой неделе лидеры рынка выросли примерно на 20% и сейчас стремятся к локальным максимумам. По нашим прогнозам, Ethereum на этой неделе может достичь уровня 3,63 тысячи долларов, а биткоин — 52,7 тысячи долларов", - также отметил он.В то же время эксперт указывает, что в случае появления негативных событий цена может скорректироваться к ближайшим уровням поддержки — Ethereum к 3,177 тысячи долларов, а биткоин - к 46 тысячам.

https://ria.ru/20210922/bitkoin-1751222132.html

https://ria.ru/20210819/bitkoin-1746291542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, цены на нефть, артем моисеев, j2tx