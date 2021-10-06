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Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина
Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина
Цена биткоина до конца недели может подрасти с текущих значений ещё на 2,5%, а стоимость другой популярной криптовалюты - Ethereum - на 7%, оценил для РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:12
2021-10-06T14:12
экономика
цены на нефть
артем моисеев
j2tx
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цена биткоина до конца недели может подрасти с текущих значений ещё на 2,5%, а стоимость другой популярной криптовалюты - Ethereum - на 7%, оценил для РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.38 мск понедельника растёт в цене на 2,5%, до 51,38 тысячи долларов, Ethereum - снижается на 1,75%, до 3,387 тысячи долларов."Прошлая неделя была успешной для криптовалют, несмотря на снижение фондовых индексов и непрерывные угрозы нового регулирования индустрии — суммарные притоки в фонды составили 90 миллионов долларов (в Bitcoin — 69 миллионов долларов, а в Ethereum — 20 миллионов долларов). Также можно отметить, что сложность добычи "монет" и доходы майнеров восстанавливаются, а уровень вычислительной мощности уже почти достиг августовского максимума", - отмечает Моисеев."Согласно техническому анализу, на прошлой неделе лидеры рынка выросли примерно на 20% и сейчас стремятся к локальным максимумам. По нашим прогнозам, Ethereum на этой неделе может достичь уровня 3,63 тысячи долларов, а биткоин — 52,7 тысячи долларов", - также отметил он.В то же время эксперт указывает, что в случае появления негативных событий цена может скорректироваться к ближайшим уровням поддержки — Ethereum к 3,177 тысячи долларов, а биткоин - к 46 тысячам.
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экономика, цены на нефть, артем моисеев, j2tx
14:12 06.10.2021
 
Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

Эксперт J2TX Артем Моисеев оценил ближайшие перспективы биткоина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Цена биткоина до конца недели может подрасти с текущих значений ещё на 2,5%, а стоимость другой популярной криптовалюты - Ethereum - на 7%, оценил для РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.38 мск понедельника растёт в цене на 2,5%, до 51,38 тысячи долларов, Ethereum - снижается на 1,75%, до 3,387 тысячи долларов.
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"Прошлая неделя была успешной для криптовалют, несмотря на снижение фондовых индексов и непрерывные угрозы нового регулирования индустрии — суммарные притоки в фонды составили 90 миллионов долларов (в Bitcoin — 69 миллионов долларов, а в Ethereum — 20 миллионов долларов). Также можно отметить, что сложность добычи "монет" и доходы майнеров восстанавливаются, а уровень вычислительной мощности уже почти достиг августовского максимума", - отмечает Моисеев.
"Согласно техническому анализу, на прошлой неделе лидеры рынка выросли примерно на 20% и сейчас стремятся к локальным максимумам. По нашим прогнозам, Ethereum на этой неделе может достичь уровня 3,63 тысячи долларов, а биткоин — 52,7 тысячи долларов", - также отметил он.
В то же время эксперт указывает, что в случае появления негативных событий цена может скорректироваться к ближайшим уровням поддержки — Ethereum к 3,177 тысячи долларов, а биткоин - к 46 тысячам.
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ЭкономикаЦены на нефтьАртем МоисеевJ2TX
 
 
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