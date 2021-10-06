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Стоимость бензина в Британии приближается к рекорду 2012 года
Стоимость бензина в Британии приближается к рекорду 2012 года - РИА Новости, 06.10.2021
Стоимость бензина в Британии приближается к рекорду 2012 года
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании приближаются к рекорду апреля 2012 года из-за роста мировых цен на нефть, следует из данных британского... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:57
2021-10-06T15:57
экономика
нефть
бензин
великобритания
опек
цены на нефть
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ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании приближаются к рекорду апреля 2012 года из-за роста мировых цен на нефть, следует из данных британского аналитического фонда RAC Fuel.Согласно анализу экспертов фонда, на фоне кризиса с поставками топлива средняя цена на литр бензина и дизеля в сентябре в Британии выросла, в результате банк топлива объемом в 55 литров теперь стоит на 12 фунтов (1181,33 руб) дороже, чем это было год назад. Без связи с нынешними проблемами на бензоколонках цена на неэтилированный бензин в сентябре выросла на 1,5 пенса (1,477 руб) до 136,83 пенса (134,7 рубля) а на дизельное топливо – на 2,5 пенса – до 139,22 пенса (137,05 руб). Таким образом, литр бензина сейчас стоит на 22 пенса (21,66 руб) дороже, чем год назад. По состоянию на 30 сентября 2020 года литр бензина в Британии стоил 114,61 пенса (112,9 руб), дизельного топлива – 118,1 пенса (116,26 руб)."К сожалению водителей, цены как на бензин, так и на дизель двигаются к рекордам, которые были зафиксированы в апреле 2012 года. Такие цены, как сейчас, в последний раз в Британии были осенью 2013 года. Рекорд был поставлен в апреле 2012 года, когда литр бензина стоил 142,48 пенса (140,3 руб), а дизеля - 147,93 (145,6 руб). Рост цен связан не с проблемами с поставками, а с ростом цен на нефть на 10,65% в сентябре – с 71,29 доллара до 78,88 за баррель", - говорится в распространенном релизе.Официальный представитель RAC Fuel Саймон Уильямс отмечает, что британские автомобилисты теперь не только пытаются заправить топливо, но и вынуждены платить за это бешеные деньги из-за роста цен на нефть."Вместе с возвращением к нормальной жизни после COVID спрос на нефть начал превышать предложение, а решение ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти привело к тому, что цена за баррель нефти впервые за более чем три года превысила 80 долларов. Если к концу года цена за баррель достигнет 90 долларов, то цены мы увидим новый рекорд цен на бензин около 143 пенса (140,83 руб) за литр, а литр дизельного топлива может достичь 145 пенса (142,8 руб)". – приводятся слова Уилльямса в сообщении.По его словам, после того, как ситуация на британских АЗС нормализуется, водители будут думать уже не о том, где достать топливо, а о том, сколько будет стоить заправить автомобиль.
https://ria.ru/20210930/ronaldu-1752499541.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/benzin-1752050820.html
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экономика, нефть, бензин, великобритания, опек, цены на нефть
15:57 06.10.2021
 
Стоимость бензина в Британии приближается к рекорду 2012 года

Стоимость бензина в Британии приближается к рекорду из-за роста мировых цен на нефть

© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАЗС компании ESSO в Лондоне
АЗС компании ESSO в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Жанна Манукян
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ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании приближаются к рекорду апреля 2012 года из-за роста мировых цен на нефть, следует из данных британского аналитического фонда RAC Fuel.
Согласно анализу экспертов фонда, на фоне кризиса с поставками топлива средняя цена на литр бензина и дизеля в сентябре в Британии выросла, в результате банк топлива объемом в 55 литров теперь стоит на 12 фунтов (1181,33 руб) дороже, чем это было год назад. Без связи с нынешними проблемами на бензоколонках цена на неэтилированный бензин в сентябре выросла на 1,5 пенса (1,477 руб) до 136,83 пенса (134,7 рубля) а на дизельное топливо – на 2,5 пенса – до 139,22 пенса (137,05 руб). Таким образом, литр бензина сейчас стоит на 22 пенса (21,66 руб) дороже, чем год назад. По состоянию на 30 сентября 2020 года литр бензина в Британии стоил 114,61 пенса (112,9 руб), дизельного топлива – 118,1 пенса (116,26 руб).
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"К сожалению водителей, цены как на бензин, так и на дизель двигаются к рекордам, которые были зафиксированы в апреле 2012 года. Такие цены, как сейчас, в последний раз в Британии были осенью 2013 года. Рекорд был поставлен в апреле 2012 года, когда литр бензина стоил 142,48 пенса (140,3 руб), а дизеля - 147,93 (145,6 руб). Рост цен связан не с проблемами с поставками, а с ростом цен на нефть на 10,65% в сентябре – с 71,29 доллара до 78,88 за баррель", - говорится в распространенном релизе.
Официальный представитель RAC Fuel Саймон Уильямс отмечает, что британские автомобилисты теперь не только пытаются заправить топливо, но и вынуждены платить за это бешеные деньги из-за роста цен на нефть.
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"Вместе с возвращением к нормальной жизни после COVID спрос на нефть начал превышать предложение, а решение ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти привело к тому, что цена за баррель нефти впервые за более чем три года превысила 80 долларов. Если к концу года цена за баррель достигнет 90 долларов, то цены мы увидим новый рекорд цен на бензин около 143 пенса (140,83 руб) за литр, а литр дизельного топлива может достичь 145 пенса (142,8 руб)". – приводятся слова Уилльямса в сообщении.
По его словам, после того, как ситуация на британских АЗС нормализуется, водители будут думать уже не о том, где достать топливо, а о том, сколько будет стоить заправить автомобиль.
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