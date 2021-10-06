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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211006/bazilik-1753435791.html
Есть на кухне у каждого. Назван продукт, защищающий от деменции
Ученые назвали продукт, защищающий от деменции - РИА Новости, 06.10.2021
Есть на кухне у каждого. Назван продукт, защищающий от деменции
Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:48
2021-10-06T23:48
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здоровье - общество
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала группа американских и индийских ученых на портале Frontiers.В материале уточняется, что фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Ученые отметили, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, влияющими на микробиом кишечника.В ходе исследования специалисты изучали взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником, чтобы определить, как это может повлиять на здоровье мозга и снижение когнитивных способностей.После анализа 144 тысяч природных соединений команда обнаружила, что фенхол, соединение растительного происхождения, придающее базилику его ароматный запах, лучше всего стимулирует определенный рецептор, что, в свою очередь, препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет из-за старения общества.
https://ria.ru/20210904/altsgeymer-1748719519.html
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в мире, сша, индия, здоровье - общество, здоровье
23:48 06.10.2021
 
Ученые назвали продукт, защищающий от деменции

Листья базилика могут тормозить развитие болезни Альцгеймера

© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / monsit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала группа американских и индийских ученых на портале Frontiers.
В материале уточняется, что фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Ученые отметили, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, влияющими на микробиом кишечника.
Хмурый мужчина - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
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Назван симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до начала болезни
В ходе исследования специалисты изучали взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником, чтобы определить, как это может повлиять на здоровье мозга и снижение когнитивных способностей.
После анализа 144 тысяч природных соединений команда обнаружила, что фенхол, соединение растительного происхождения, придающее базилику его ароматный запах, лучше всего стимулирует определенный рецептор, что, в свою очередь, препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.
В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет из-за старения общества.
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