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Байден испугался русской рулетки
Байден призвал республиканцев не играть в русскую рулетку с экономикой - РИА Новости, 06.10.2021
Байден испугался русской рулетки
Президент США Джо Байден призвал республиканскую оппозицию прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату в среду... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:53
2021-10-06T23:00
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал республиканскую оппозицию прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату в среду проголосовать за повышение лимита государственного долга во избежание дефолта.На встрече с лидерами бизнес-сообщества он повторил, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте, снижение национальных кредитных рейтингов, рост стоимости ипотек и банковских ссуд для рядовых американцев, приостановку социальных выплат и жалования военным."Сегодня в сенате запланировано голосование о повышении долгового лимита. Обычно для этого нужно всего 50 голосов... Наши республиканские друзья в сенате планируют блокировать голосование с использованием процедуры, известной как "филибастеринг". Ее суть простым языком заключается в том, что вам нужно 60 голосов... вместо 50, чтобы чего-либо добиться", - сказал Байден.Законопроект об отмене потолка госдолга до конца 2022 года ранее был утвержден палатой представителей. В сенате соратники Байдена по Демократической партии располагают 50 голосами, которое при необходимости увеличивается до простого большинства за счет подключения председательствующей в верхней палате вице-президента Камалы Харрис."Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами все сделаем", - сказал Байден.Он добавил, что увеличение лимитов требуется для финансирования не новых инициатив Белого дома, а выполнения обязательств, которые утвердила еще прежняя – республиканская – администрация Дональда Трампа, которая, по словам Байдена, набрала дополнительных долгов на 8 триллионов долларов.Президент появился в прямом эфире с белой крупицей на нижней губе, которую ему долго не удавалось смахнуть.
https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html
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в мире, сша, джо байден
21:53 06.10.2021 (обновлено: 23:00 06.10.2021)
 
Байден призвал республиканцев не играть в русскую рулетку с экономикой

Байден призвал республиканцев увеличить госдолг, не играть в русскую рулетку с экономикой

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал республиканскую оппозицию прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату в среду проголосовать за повышение лимита государственного долга во избежание дефолта.
На встрече с лидерами бизнес-сообщества он повторил, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте, снижение национальных кредитных рейтингов, рост стоимости ипотек и банковских ссуд для рядовых американцев, приостановку социальных выплат и жалования военным.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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"Сегодня в сенате запланировано голосование о повышении долгового лимита. Обычно для этого нужно всего 50 голосов... Наши республиканские друзья в сенате планируют блокировать голосование с использованием процедуры, известной как "филибастеринг". Ее суть простым языком заключается в том, что вам нужно 60 голосов... вместо 50, чтобы чего-либо добиться", - сказал Байден.
Законопроект об отмене потолка госдолга до конца 2022 года ранее был утвержден палатой представителей. В сенате соратники Байдена по Демократической партии располагают 50 голосами, которое при необходимости увеличивается до простого большинства за счет подключения председательствующей в верхней палате вице-президента Камалы Харрис.
"Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами все сделаем", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Он добавил, что увеличение лимитов требуется для финансирования не новых инициатив Белого дома, а выполнения обязательств, которые утвердила еще прежняя – республиканская – администрация Дональда Трампа, которая, по словам Байдена, набрала дополнительных долгов на 8 триллионов долларов.
Президент появился в прямом эфире с белой крупицей на нижней губе, которую ему долго не удавалось смахнуть.
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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