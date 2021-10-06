https://ria.ru/20211006/bayden-1753428363.html

Байден испугался русской рулетки

Байден призвал республиканцев не играть в русскую рулетку с экономикой - РИА Новости, 06.10.2021

Байден испугался русской рулетки

Президент США Джо Байден призвал республиканскую оппозицию прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату в среду... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:53

2021-10-06T21:53

2021-10-06T23:00

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал республиканскую оппозицию прекратить играть в русскую рулетку с американской экономикой и позволить сенату в среду проголосовать за повышение лимита государственного долга во избежание дефолта.На встрече с лидерами бизнес-сообщества он повторил, что у страны "в любой день после 18 октября" могут закончиться деньги со всеми вытекающими последствиями, включая подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте, снижение национальных кредитных рейтингов, рост стоимости ипотек и банковских ссуд для рядовых американцев, приостановку социальных выплат и жалования военным."Сегодня в сенате запланировано голосование о повышении долгового лимита. Обычно для этого нужно всего 50 голосов... Наши республиканские друзья в сенате планируют блокировать голосование с использованием процедуры, известной как "филибастеринг". Ее суть простым языком заключается в том, что вам нужно 60 голосов... вместо 50, чтобы чего-либо добиться", - сказал Байден.Законопроект об отмене потолка госдолга до конца 2022 года ранее был утвержден палатой представителей. В сенате соратники Байдена по Демократической партии располагают 50 голосами, которое при необходимости увеличивается до простого большинства за счет подключения председательствующей в верхней палате вице-президента Камалы Харрис."Моим республиканским друзьям стоит прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США. Если они не хотят делать свою работу, пусть просто отойдут в сторону. Мы сами все сделаем", - сказал Байден.Он добавил, что увеличение лимитов требуется для финансирования не новых инициатив Белого дома, а выполнения обязательств, которые утвердила еще прежняя – республиканская – администрация Дональда Трампа, которая, по словам Байдена, набрала дополнительных долгов на 8 триллионов долларов.Президент появился в прямом эфире с белой крупицей на нижней губе, которую ему долго не удавалось смахнуть.

https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html

https://ria.ru/20211004/dollar-1753070499.html

сша

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в мире, сша, джо байден