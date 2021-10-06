https://ria.ru/20211006/bayden-1753296030.html

Слуцкий оценил призыв сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов

Слуцкий оценил призыв сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021

Слуцкий оценил призыв сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий назвал некомпетентным призыв сенаторов США к президенту Джо Байдену увеличить численность сотрудников... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:18

2021-10-06T11:18

2021-10-06T11:44

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий назвал некомпетентным призыв сенаторов США к президенту Джо Байдену увеличить численность сотрудников посольства в Москве, а если в России не прислушаются, выслать 300 дипломатов РФ из Соединенных Штатов.Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них"."Популизм и некомпетентность: представители сената явно рассчитывали на громкий пиар-ход, но при этом плохо разобрались в проблеме. Именно Вашингтон развязал противостояние с Россией в дипломатической сфере еще в конце 2016 года, сделав мишенями сотрудников дипмиссий России и посольские объекты. Мы все помним необоснованные высылки дипломатов в считанные дни, захват дипсобственности и другие агрессивные и противоправные меры американской стороны. Все действия Москвы носили ответный и, подчеркну, взвешенный и симметричный характер", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Кроме того, политик отметил, что сенаторы США не хотят вникать в указанные моменты, предпочитая "строчить гневные послания своему президенту и выносить их в публичную плоскость"."Причем в расчет, судя по всему, они берут и миссию РФ при ООН, что абсолютно безграмотно!" - отметил парламентарий.Список подписантов письма Байдену удивления не вызывает, отметил он."Эти фамилии хорошо известны. Господа Рубио и (сенатор Роберт) Менендес являются авторами целого ряда законопроектов и резолюций, так или иначе направленных против России. Вопрос: осознают ли они, что реализация их очередного "русофобского шедевра" чревата вынужденным закрытием дипучреждений и снижением фактического уровня дипломатических отношений до критически низкого?" - добавил Слуцкий.США с 1 августа были вынуждены сократить численный состав посольства в РФ из-за запрета нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Россия потребовала от США не нанимать граждан РФ на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер.После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны договорились запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий. Несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно.

https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html

https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/ssha-1753102750.html

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