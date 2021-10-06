https://ria.ru/20211006/avstriya-1753422030.html

Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца

Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца - РИА Новости, 06.10.2021

Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду подтвердила, что ведёт расследование в отношении канцлера республики... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:02

2021-10-06T21:02

2021-10-06T21:03

в мире

австрия

австрийская народная партия

себастьян курц

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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду подтвердила, что ведёт расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца по делу о коррупции.Ранее в среду прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов.Согласно распространенному заявлению, прокуратура ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц. Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства "для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица", говорится в сообщении. Результаты таких опросов публиковались в "австрийской ежедневной газете" и не маркировались как рекламные объявления.Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Как утверждает Presse, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследователя общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich. Канцлера подозревают в пособничестве, сообщала газета.Как заявляла в связи с происходящим заместитель генерального секретаря Габи Шварц, обыски проходят с целью "нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу". Как утверждает Шварц, это могла быть только "политическая постановка для достижения эффекта шоу". Сам Курц, находящийся на саммите ЕС в Словении, еще не комментировал произошедшее.

https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html

https://ria.ru/20210827/kurts-1747186712.html

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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц