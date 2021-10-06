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Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца
Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца - РИА Новости, 06.10.2021
Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду подтвердила, что ведёт расследование в отношении канцлера республики... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:02
2021-10-06T21:03
в мире
австрия
австрийская народная партия
себастьян курц
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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду подтвердила, что ведёт расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца по делу о коррупции.Ранее в среду прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов.Согласно распространенному заявлению, прокуратура ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц. Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства "для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица", говорится в сообщении. Результаты таких опросов публиковались в "австрийской ежедневной газете" и не маркировались как рекламные объявления.Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Как утверждает Presse, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследователя общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich. Канцлера подозревают в пособничестве, сообщала газета.Как заявляла в связи с происходящим заместитель генерального секретаря Габи Шварц, обыски проходят с целью "нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу". Как утверждает Шварц, это могла быть только "политическая постановка для достижения эффекта шоу". Сам Курц, находящийся на саммите ЕС в Словении, еще не комментировал произошедшее.
https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html
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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц
21:02 06.10.2021 (обновлено: 21:03 06.10.2021)
 
Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца

Прокуратура Австрии подтвердила расследование против канцлера Курца по делу о коррупции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в среду подтвердила, что ведёт расследование в отношении канцлера республики Себастьяна Курца по делу о коррупции.
Ранее в среду прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 20:53
Президент Австрии прокомментировал расследование в отношении Курца
Согласно распространенному заявлению, прокуратура ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц. Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства "для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица", говорится в сообщении. Результаты таких опросов публиковались в "австрийской ежедневной газете" и не маркировались как рекламные объявления.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
27 августа, 02:45
Биография Себастьяна Курца
Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Как утверждает Presse, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследователя общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich. Канцлера подозревают в пособничестве, сообщала газета.
Как заявляла в связи с происходящим заместитель генерального секретаря Габи Шварц, обыски проходят с целью "нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу". Как утверждает Шварц, это могла быть только "политическая постановка для достижения эффекта шоу". Сам Курц, находящийся на саммите ЕС в Словении, еще не комментировал произошедшее.
 
В миреАвстрияАвстрийская народная партияСебастьян Курц
 
 
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