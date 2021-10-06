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Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала - РИА Новости, 06.10.2021
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:07
2021-10-06T20:07
экономика
владимир путин
ямал
дмитрий артюхов
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала.Глава государства в среду провел совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. Артюхов доложил президенту, что 70% газа в России сейчас добывается в Надым-Пур-Тазовском регионе, за последние 50 лет там была создана вся необходимая инфраструктура. Губернатор отметил, что в ЯНАО есть еще большой потенциал, но речь идет о сложных залежах."Мне кажется, у нас сегодня стоит такая же важная задача, просили бы вашего поручения о разработке комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это, конечно, и мощный заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что очень важно, о чем вы сказали в самом начале, поддержка баланса добычи газа", - обратился Артюхов к президенту."Очень бы просил такое поручение по сложным запасам газа. Этот путь уже пройден в нефтяной отрасли во многом, нам теперь начать двигаться и в газовой отрасли", - добавил он.Путин уточнил, имеет ли в виду Артюхов старые месторождения, которые постепенно обнуляются."И старые месторождения, и в том числе фонд, к которому еще не подходили", - ответил глава ЯНАО."Понятно. Это важный вопрос, спасибо, что вы подняли его", - ответил президент.
https://ria.ru/20211006/putin-1753338709.html
https://ria.ru/20211006/gaz-1753404581.html
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экономика, владимир путин, ямал, дмитрий артюхов, россия
20:07 06.10.2021
 
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала

Глава ЯНАО Артюхов попросил Путина создать программу разработки сложных запасов газа Ямала

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДмитрий Артюхов во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в Доме правительства РФ
Дмитрий Артюхов во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала.
Глава государства в среду провел совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. Артюхов доложил президенту, что 70% газа в России сейчас добывается в Надым-Пур-Тазовском регионе, за последние 50 лет там была создана вся необходимая инфраструктура. Губернатор отметил, что в ЯНАО есть еще большой потенциал, но речь идет о сложных залежах.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов
"Мне кажется, у нас сегодня стоит такая же важная задача, просили бы вашего поручения о разработке комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это, конечно, и мощный заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что очень важно, о чем вы сказали в самом начале, поддержка баланса добычи газа", - обратился Артюхов к президенту.
"Очень бы просил такое поручение по сложным запасам газа. Этот путь уже пройден в нефтяной отрасли во многом, нам теперь начать двигаться и в газовой отрасли", - добавил он.
Путин уточнил, имеет ли в виду Артюхов старые месторождения, которые постепенно обнуляются.
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Вчера, 19:07
Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений
"И старые месторождения, и в том числе фонд, к которому еще не подходили", - ответил глава ЯНАО.
"Понятно. Это важный вопрос, спасибо, что вы подняли его", - ответил президент.
 
ЭкономикаВладимир ПутинЯмалДмитрий АртюховРоссия
 
 
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