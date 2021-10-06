https://ria.ru/20211006/artyukhov-1753415135.html
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала - РИА Новости, 06.10.2021
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:07
2021-10-06T20:07
2021-10-06T20:07
экономика
владимир путин
ямал
дмитрий артюхов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740646100_0:132:2990:1814_1920x0_80_0_0_28bd68edeb6a761ed5eeb374a01ce43c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала.Глава государства в среду провел совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. Артюхов доложил президенту, что 70% газа в России сейчас добывается в Надым-Пур-Тазовском регионе, за последние 50 лет там была создана вся необходимая инфраструктура. Губернатор отметил, что в ЯНАО есть еще большой потенциал, но речь идет о сложных залежах."Мне кажется, у нас сегодня стоит такая же важная задача, просили бы вашего поручения о разработке комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это, конечно, и мощный заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что очень важно, о чем вы сказали в самом начале, поддержка баланса добычи газа", - обратился Артюхов к президенту."Очень бы просил такое поручение по сложным запасам газа. Этот путь уже пройден в нефтяной отрасли во многом, нам теперь начать двигаться и в газовой отрасли", - добавил он.Путин уточнил, имеет ли в виду Артюхов старые месторождения, которые постепенно обнуляются."И старые месторождения, и в том числе фонд, к которому еще не подходили", - ответил глава ЯНАО."Понятно. Это важный вопрос, спасибо, что вы подняли его", - ответил президент.
https://ria.ru/20211006/putin-1753338709.html
https://ria.ru/20211006/gaz-1753404581.html
ямал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740646100_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_31c3c97ccf0904b81a43581a429b5f4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, ямал, дмитрий артюхов, россия
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
Глава ЯНАО Артюхов попросил Путина создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
попросил президента РФ Владимира Путина
дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала
.
Глава государства в среду провел совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. Артюхов доложил президенту, что 70% газа в России
сейчас добывается в Надым-Пур-Тазовском регионе, за последние 50 лет там была создана вся необходимая инфраструктура. Губернатор отметил, что в ЯНАО есть еще большой потенциал, но речь идет о сложных залежах.
"Мне кажется, у нас сегодня стоит такая же важная задача, просили бы вашего поручения о разработке комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала. Это, конечно, и мощный заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что очень важно, о чем вы сказали в самом начале, поддержка баланса добычи газа", - обратился Артюхов к президенту.
"Очень бы просил такое поручение по сложным запасам газа. Этот путь уже пройден в нефтяной отрасли во многом, нам теперь начать двигаться и в газовой отрасли", - добавил он.
Путин уточнил, имеет ли в виду Артюхов старые месторождения, которые постепенно обнуляются.
"И старые месторождения, и в том числе фонд, к которому еще не подходили", - ответил глава ЯНАО.
"Понятно. Это важный вопрос, спасибо, что вы подняли его", - ответил президент.