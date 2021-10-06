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В Белоруссии арестовали 136 человек из-за комментариев о смерти офицера КГБ
В Белоруссии арестовали 136 человек из-за комментариев о смерти офицера КГБ - РИА Новости, 06.10.2021
В Белоруссии арестовали 136 человек из-за комментариев о смерти офицера КГБ
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что 136 человек заключены под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:15
2021-10-06T18:29
белоруссия
следственный комитет белоруссии
в мире
кгб белоруссии
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что 136 человек заключены под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ.В конце сентября Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко ранее заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети."В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых "анонимных комментаторов", к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу".В сообщении подчеркивается, что смерть при исполнении служебных обязанностей сотрудника КГБ "шокировала общество". "Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для "хайпа". В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом", - говорится там.В СК заметили, что неоднократные предупреждения правоохранителей о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту некоторых "комментаторов" это не остановило."Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных", - добавили в СК.
https://ria.ru/20211001/lukashenko-1752735154.html
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белоруссия, следственный комитет белоруссии, в мире, кгб белоруссии
18:15 06.10.2021 (обновлено: 18:29 06.10.2021)
 
В Белоруссии арестовали 136 человек из-за комментариев о смерти офицера КГБ

В Белоруссии взяли под стражу 136 человек из-за комментариев о смерти офицера КГБ Федосюка

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники Следственного комитета Республики Беларусь
Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что 136 человек заключены под стражу по уголовному делу из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ.
В конце сентября Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко ранее заявил, что те, кто "сделал хайп" на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом, им бессмысленно "зачищать" свои соцсети.
"В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых "анонимных комментаторов", к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу".
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В сообщении подчеркивается, что смерть при исполнении служебных обязанностей сотрудника КГБ "шокировала общество". "Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для "хайпа". В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом", - говорится там.
В СК заметили, что неоднократные предупреждения правоохранителей о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту некоторых "комментаторов" это не остановило.
"Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных", - добавили в СК.
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