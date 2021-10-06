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В Москве арестовали второго подозреваемого в избиении пассажира в метро

В Москве арестовали второго подозреваемого в избиении пассажира в метро - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве арестовали второго подозреваемого в избиении пассажира в метро

Суд отправил под стражу на два месяца второго подозреваемого по делу об избиении пассажира в московском метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-06T16:38

2021-10-06T16:38

2021-10-07T00:38

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Суд отправил под стражу на два месяца второго подозреваемого по делу об избиении пассажира в московском метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд избрал еще одному обвиняемому - 21-летнему мужчине - меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее Черемушкинский суд арестовал первого подозреваемого по данному делу - Магамаали Ханмагомедова. Двое предполагаемых соучастников избиения на Арбатско-Покровской линии метро - Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.У пострадавшего переломы лицевой кости и носа, а также ушибы, он госпитализирован. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).Столичная прокуратура уточняет, что вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" трое мужчин из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира.

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происшествия, москва, россия