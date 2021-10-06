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Следствие попросило арестовать мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Следствие попросило арестовать мужа экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 06.10.2021
Следствие попросило арестовать мужа экс-замминистра просвещения Раковой
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство полиции об аресте Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой подозревают в мошенничестве в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:28
2021-10-06T16:28
2021-10-06T16:44
происшествия
москва
марина ракова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство полиции об аресте Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Артура Стеценко", - сказала собеседница агентства.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ей вменили ту же статью о мошенничестве в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Сегодня МВД сообщило, что Ракова находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211006/rankhigs-1753336856.html
https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html
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происшествия, москва, марина ракова
16:28 06.10.2021 (обновлено: 16:44 06.10.2021)
Следствие попросило арестовать мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Следствие попросило арестовать мужа Раковой Артура Стеценко по подозрению в мошенничестве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В Тверской суд Москвы
поступило ходатайство полиции об аресте Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой
подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Артура Стеценко", - сказала собеседница агентства.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ей вменили ту же статью о мошенничестве в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.
После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Сегодня МВД сообщило, что Ракова находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.