https://ria.ru/20211006/antisemitizm-1753308237.html

В ЕС придумали, как побороть антисемитизм

В ЕС придумали, как побороть антисемитизм - РИА Новости, 06.10.2021

В ЕС придумали, как побороть антисемитизм

Европейская комиссия представила во вторник первую стратегию для Европейского союза по борьбе с антисемитизмом. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:13

2021-10-06T12:13

2021-10-06T12:13

религия

израиль

страсбург

европа

еврокомиссия

маргаритис схинас

совет евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейская комиссия представила во вторник первую стратегию для Европейского союза по борьбе с антисемитизмом."В связи с вызывающим тревогу ростом антисемитизма в Европе и за ее пределами эта стратегия определяет серию мер по трем направлениям: предупреждение всех проявлений антисемитизма, защита и поддержка образа жизни евреев, содействие исследованию, изучению и увековечиванию памяти холокоста", - говорится в пресс-релизе европейской союза.По словам заместителя главы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, антисемитизм противоречит европейским ценностям и образу жизни европейцев. "Первая такого рода стратегия свидетельствует о нашем обязательстве бороться со всеми проявлениями антисемитизма… Это наш долг перед жертвами холокоста, теми, кто выжил, и будущими поколениями", - сказал заместитель главы Еврокомиссии на пресс-конференции в Страсбурге.Еврокомиссия, в частности, профинансирует создание национальных стратегий борьбы с антисемитизмом в государствах-членах ЕС, поддержит работу по удалению контента, разжигающего ненависть, в интернете. ЕК также планирует в сотрудничестве с бизнесом не допускать появления в продаже символики, предметов, литературы, связанной с фашизмом.Кроме того, Еврокомиссия поможет в обеспечении безопасности общественных пространств и объектов культа, будет содействовать популяризации информации о еврейской культуре и традициях.Еврокомиссия также планирует стимулировать борьбу с антисемитизмом в странах-партнерах ЕС, будет внимательно следить за тем, чтобы средства ЕС не использовались в акциях антисемитов. Также планируется усилить сотрудничество с Израилем на этом направлении.Данная стратегия должна реализовываться в период с 2021 по 2030 год. В 2024 и 2029 годах Еврокомиссия опубликует отчеты по ее реализации.В декабре прошлого года Совет Евросоюза принял специальное заявление, в котором выразил беспокойство ростом проявлений антисемитизма и призвал принять соответствующие меры в Европе. В документе говорилось о "росте угроз в адрес еврейского населения в Европе, теориях заговора, публичных антисемитских высказываниях, в особенности в контексте пандемии COVID-19, а также росте инцидентов на почве антисемитизма".

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

https://ria.ru/20210901/antisemitizm-1748188562.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, страсбург, европа, еврокомиссия, маргаритис схинас, совет евросоюза