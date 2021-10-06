https://ria.ru/20211006/adel-1753230031.html
Адель вернулась: певица представила новую песню
Адель вернулась: певица представила новую песню - РИА Новости, 06.10.2021
Адель вернулась: певица представила новую песню
Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:28
2021-10-06T00:28
2021-10-06T00:28
культура
адель эдкинс
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard. Трек называется "Easy on me". Его релиз запланирован на 15 октября 2021 года. Певица разместила в личном Twitter-аккаунте ролик продолжительностью 21 секунда. В нем показано, как она едет на автомобиле и включает автомагнитолу, при этом звучит отрывок из нового трека. Третий и на данный момент последний диск Адель вышел в 2015 году. На 59-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" он был признан лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом.
https://ria.ru/20210114/adel-1592915502.html
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адель эдкинс, новости культуры, музыка
Адель вернулась: певица представила новую песню
Адель опубликовала в своем Twitter-аккаунте отрывок из новой песни.