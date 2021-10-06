https://ria.ru/20211006/adel-1753230031.html

Адель вернулась: певица представила новую песню

Адель вернулась: певица представила новую песню - РИА Новости, 06.10.2021

Адель вернулась: певица представила новую песню

Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:28

2021-10-06T00:28

2021-10-06T00:28

культура

адель эдкинс

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753229358_0:56:1244:756_1920x0_80_0_0_8dcd24a79fc99cf45e9e8d7ed10af4f0.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard. Трек называется "Easy on me". Его релиз запланирован на 15 октября 2021 года. Певица разместила в личном Twitter-аккаунте ролик продолжительностью 21 секунда. В нем показано, как она едет на автомобиле и включает автомагнитолу, при этом звучит отрывок из нового трека. Третий и на данный момент последний диск Адель вышел в 2015 году. На 59-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" он был признан лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом.

https://ria.ru/20210114/adel-1592915502.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адель эдкинс, новости культуры, музыка