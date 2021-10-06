https://ria.ru/20211006/addams-1753141948.html

В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс"

В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс" - РИА Новости, 06.10.2021

В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс"

В Сети появились рецензии на анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Это сиквел ленты 2019 года. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:18

2021-10-06T07:18

2021-10-06T16:34

культура

новости культуры

что посмотреть

шарлиз терон

кино и сериалы

бетт мидлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753140685_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_3acd3cdc1cfdc64d36571e5342a77345.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Это сиквел ленты 2019 года. Первая картина была коммерчески успешна. При бюджете в 40 миллионов долларов в прокате она заработала 203 миллиона. Однако критики приняли ее прохладно. Спустя два года после премьеры рейтинг мультфильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет всего 45 процентов. Это значит, что более чем половина журналистов, написали негативные отзывы. Продолжение анимационного блокбастера получило оценку еще ниже — 23 процента. В сиквеле Гомес не может привыкнуть к мысли, что дети растут и отдаляются от родителей. Переживающий папаша находит неожиданное решение своих проблем — с его легкой руки мрачная семейка отправляется в совместный отпуск.Фильм сняли Грег Тирнан и Конрад Вернон, создавшие также и первую часть. Героев снова озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Бетт Мидлер и Снуп Догг.Нелл Миноу, пишущая для сайта RogerEbert.com, среди тех журналистов, кому картина понравилась. По ее мнению, предыдущая лента не использовала главный козырь семьи Аддамс — сочетание их отвратительного наслаждения всем мрачным и искренней привязанности друг к другу. "В новом проекте извлекают максимальную пользу из того, что сделало персонажей такими популярными", — считает критик.Критик Variety Оуэн Глейберман тоже написал положительную рецензию. Новый проект, судя по его словам, получился смелее картины-предшественницы. В оригинальной ленте, убежден журналист, шутки не были острыми, а в продолжении они стали "жутковатыми". Иоланда Мачадо из The Wrap думает, что фильм получился забавным, но ему "не хватает теплоты, присущей предыдущей картине". Критик также отметила, что, в отличие от первой части, сиквел ориентирован на более юную аудиторию.Ловия Гьярке, публикующаяся в The Hollywood Reporter, назвала сиквел "скучным". Она разочарована тем, что на протяжении своего путешествия по США Аддамсы мало общаются с "обычными" американцами. "Может, из-за того, что производство ленты прерывалось из-за пандемии, или же создатели фильма решили, что юные зрители не особо проницательные, но в сиквеле есть что-то, что просто на срабатывает", — делится впечатлениями журналистка. В российский прокат "Семейка Аддамс: Горящий тур" выходит 14 октября.

https://ria.ru/20210927/addams-1751679842.html

https://ria.ru/20210709/theaddams-1740397503.html

https://ria.ru/20210917/addams-1750318325.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, что посмотреть , шарлиз терон, кино и сериалы, бетт мидлер