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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/addams-1753141948.html
В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс"
В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс" - РИА Новости, 06.10.2021
В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс"
В Сети появились рецензии на анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Это сиквел ленты 2019 года. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T07:18
2021-10-06T16:34
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Это сиквел ленты 2019 года. Первая картина была коммерчески успешна. При бюджете в 40 миллионов долларов в прокате она заработала 203 миллиона. Однако критики приняли ее прохладно. Спустя два года после премьеры рейтинг мультфильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет всего 45 процентов. Это значит, что более чем половина журналистов, написали негативные отзывы. Продолжение анимационного блокбастера получило оценку еще ниже — 23 процента. В сиквеле Гомес не может привыкнуть к мысли, что дети растут и отдаляются от родителей. Переживающий папаша находит неожиданное решение своих проблем — с его легкой руки мрачная семейка отправляется в совместный отпуск.Фильм сняли Грег Тирнан и Конрад Вернон, создавшие также и первую часть. Героев снова озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Бетт Мидлер и Снуп Догг.Нелл Миноу, пишущая для сайта RogerEbert.com, среди тех журналистов, кому картина понравилась. По ее мнению, предыдущая лента не использовала главный козырь семьи Аддамс — сочетание их отвратительного наслаждения всем мрачным и искренней привязанности друг к другу. "В новом проекте извлекают максимальную пользу из того, что сделало персонажей такими популярными", — считает критик.Критик Variety Оуэн Глейберман тоже написал положительную рецензию. Новый проект, судя по его словам, получился смелее картины-предшественницы. В оригинальной ленте, убежден журналист, шутки не были острыми, а в продолжении они стали "жутковатыми". Иоланда Мачадо из The Wrap думает, что фильм получился забавным, но ему "не хватает теплоты, присущей предыдущей картине". Критик также отметила, что, в отличие от первой части, сиквел ориентирован на более юную аудиторию.Ловия Гьярке, публикующаяся в The Hollywood Reporter, назвала сиквел "скучным". Она разочарована тем, что на протяжении своего путешествия по США Аддамсы мало общаются с "обычными" американцами. "Может, из-за того, что производство ленты прерывалось из-за пандемии, или же создатели фильма решили, что юные зрители не особо проницательные, но в сиквеле есть что-то, что просто на срабатывает", — делится впечатлениями журналистка. В российский прокат "Семейка Аддамс: Горящий тур" выходит 14 октября.
https://ria.ru/20210927/addams-1751679842.html
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новости культуры, что посмотреть , шарлиз терон, кино и сериалы, бетт мидлер
07:18 06.10.2021 (обновлено: 16:34 06.10.2021)
 
В Сети появились отзывы на сиквел анимационного фильма "Семейка Аддамс"

В Сети появились рецензии зарубежных критиков на сиквел фильма "Семейка Аддамс"

© MGM/YoutubeКадр из мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Кадр из мультфильма Семейка Аддамс: Горящий тур
© MGM/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур". Это сиквел ленты 2019 года.
Первая картина была коммерчески успешна. При бюджете в 40 миллионов долларов в прокате она заработала 203 миллиона. Однако критики приняли ее прохладно. Спустя два года после премьеры рейтинг мультфильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет всего 45 процентов. Это значит, что более чем половина журналистов, написали негативные отзывы. Продолжение анимационного блокбастера получило оценку еще ниже — 23 процента.
В сиквеле Гомес не может привыкнуть к мысли, что дети растут и отдаляются от родителей. Переживающий папаша находит неожиданное решение своих проблем — с его легкой руки мрачная семейка отправляется в совместный отпуск.
Фильм сняли Грег Тирнан и Конрад Вернон, создавшие также и первую часть. Героев снова озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Бетт Мидлер и Снуп Догг.
Нелл Миноу, пишущая для сайта RogerEbert.com, среди тех журналистов, кому картина понравилась. По ее мнению, предыдущая лента не использовала главный козырь семьи Аддамс — сочетание их отвратительного наслаждения всем мрачным и искренней привязанности друг к другу. "В новом проекте извлекают максимальную пользу из того, что сделало персонажей такими популярными", — считает критик.
Кадр из мультфильма Семейка Аддамс: Горящий тур
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В Сети появился отрывок из анимационной ленты "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Критик Variety Оуэн Глейберман тоже написал положительную рецензию. Новый проект, судя по его словам, получился смелее картины-предшественницы. В оригинальной ленте, убежден журналист, шутки не были острыми, а в продолжении они стали "жутковатыми".
Иоланда Мачадо из The Wrap думает, что фильм получился забавным, но ему "не хватает теплоты, присущей предыдущей картине". Критик также отметила, что, в отличие от первой части, сиквел ориентирован на более юную аудиторию.
Кадр из трейлера мультфильма Семейка Аддамс 2
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Семейка Аддамс отправляется в отпуск по США в сиквеле мультфильма
Ловия Гьярке, публикующаяся в The Hollywood Reporter, назвала сиквел "скучным". Она разочарована тем, что на протяжении своего путешествия по США Аддамсы мало общаются с "обычными" американцами. "Может, из-за того, что производство ленты прерывалось из-за пандемии, или же создатели фильма решили, что юные зрители не особо проницательные, но в сиквеле есть что-то, что просто на срабатывает", — делится впечатлениями журналистка.
В российский прокат "Семейка Аддамс: Горящий тур" выходит 14 октября.
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КультураНовости культурычто посмотретьШарлиз ТеронКино и сериалыБетт Мидлер
 
 
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