https://ria.ru/20211005/zoom-1753089081.html

Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix и Zoom

Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix и Zoom - РИА Новости, 05.10.2021

Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix и Zoom

Пользователи жалуются на сбои в работе Netflix и Zoom, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:23

2021-10-05T00:23

2021-10-05T00:23

в мире

технологии

сша

whatsapp inc.

telegram (приложение)

netflix

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе Netflix и Zoom, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Как сообщает сервис, "обращения пользователей указывают на проблемы" у Zoom и Netflix.Для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.По данным сайта Downdetector, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.

https://ria.ru/20211005/tinder-1753088892.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), netflix, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей