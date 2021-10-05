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В Британии заявили о приближении тяжелой зимы из-за высоких цен на газ
В Британии заявили о приближении тяжелой зимы из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 05.10.2021
В Британии заявили о приближении тяжелой зимы из-за высоких цен на газ
Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ, стране необходимо снижать зависимость от... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T23:04
2021-10-05T23:04
экономика
зима (время года)
европа
великобритания
отопление
цены на нефть
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ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости. Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ, стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили РИА Новости в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK.Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей."Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волотильных цен на углеводородное сырье", - рассказали в ассоциации.Представители энергетического сектора также считают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов, как самая эффективная мера по долгосрочному снижению расходов потребителей.Резкие колебания цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html
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европа
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экономика, зима (время года), европа, великобритания, отопление, цены на нефть
23:04 05.10.2021
 
В Британии заявили о приближении тяжелой зимы из-за высоких цен на газ

В Energy UK предупредили британцев о тяжелой зиме из-за рекордно высоких цен на газ

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости. Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ, стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили РИА Новости в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK.
Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.
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Вчера, 08:00
Великобритания готовится к немыслимому
C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.
"Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волотильных цен на углеводородное сырье", - рассказали в ассоциации.
Представители энергетического сектора также считают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов, как самая эффективная мера по долгосрочному снижению расходов потребителей.
Резкие колебания цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.
Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
Военные на нефтебазе Бансфилд в Хемел-Хемпстеде, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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