https://ria.ru/20211005/zapusk-1753105772.html

Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция

Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.10.2021

Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:06

2021-10-05T09:06

2021-10-05T11:28

байконур (город)

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

антон шкаплеров

юлия пересильд

клим шипенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753104185_0:44:640:404_1920x0_80_0_0_aed2beb9fa03e1b17e581ad0dc1f6d34.jpg

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию. Среди членов "киноэкипажа" — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Запуск космического корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура LIVE: Запуск космического корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура 2021-10-05T09:06 true PT182M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), видео, антон шкаплеров, юлия пересильд, клим шипенко