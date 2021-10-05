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Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция
Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.10.2021
Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:06
2021-10-05T09:06
2021-10-05T11:28
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
юлия пересильд
клим шипенко
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Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию. Среди членов "киноэкипажа" — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.
байконур (город)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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LIVE: Запуск космического корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура
LIVE: Запуск космического корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура
2021-10-05T09:06
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PT182M35S
РИА Новости
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5
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1
5
4.7
96
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байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), видео, антон шкаплеров, юлия пересильд, клим шипенко
Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию.
2021-10-05T09:06
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PT182M35S
09:06 05.10.2021 (обновлено: 11:28 05.10.2021)
Запуск корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" с Байконура. Прямая трансляция
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится в 11:55 по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию.
Среди членов "киноэкипажа" — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.
Байконур (город)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Антон ШкаплеровЮлия ПересильдКлим Шипенко