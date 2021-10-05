https://ria.ru/20211005/youtube-1753089237.html
Пользователи сообщили о проблемах в работе YouTube
Пользователи сообщили о проблемах в работе YouTube - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи сообщили о проблемах в работе YouTube
Пользователи Youtube жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:25
2021-10-05T00:25
2021-10-05T00:25
в мире
технологии
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
tiktok
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи Youtube жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Youtube", - говорится в сообщении.Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас YouTube находится в красной зоне мониторинг-сервиса.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211005/zoom-1753089081.html
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в мире, технологии, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, tiktok, глобальный сбой в работе соцсетей
Пользователи сообщили о проблемах в работе YouTube
Пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube