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"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров
"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров - РИА Новости, 05.10.2021
"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров
Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил обновленную "Станцию Мини" и "Модуль", делающий "умным" любой телевизор, предзаказ новых устройств стартует 5... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:09
2021-10-05T10:09
технологии
алиса
кинопоиск
яндекс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил обновленную "Станцию Мини" и "Модуль", делающий "умным" любой телевизор, предзаказ новых устройств стартует 5 октября, рассказали в пресс-службе компании."Яндекс" выпустил новую "Станцию Мини" и "Модуль". "Умная колонка" получила более мощный звук и версию с LED-экраном. "Модуль" делает "умным" любой телевизор и позволяет смотреть на его экране тысячи фильмов, сериалов, видео из интернета и телеканалы", - говорится в сообщении."Станция Мини" представлена в двух вариантах - с LED-экраном и без него, в обновленной версии увеличена мощность звука до 10 Вт. "Умную колонку" можно дополнительно подключить к внешней аудиосистеме через разъем AUX, в новой "Станции" установлены улучшенные модули Bluetooth и Wi-Fi, на верхней панели добавлены сенсорные кнопки. Колонка доступна в четырех цветах - белом, черном, синем и красном."С помощью "Модуля" можно смотреть фильмы и сериалы из коллекции онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, ролики из интернета, телеканалы, а также включать любимую музыку. Для удобной навигации к "Модулю" прилагается пульт. В него встроен микрофон, с помощью которого можно обратиться к "Алисе", - добавляется в сообщении. Устройство поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision, подключить "Модуль" к телевизору можно через порт HDMI.Компания отмечает, что при объединении новых устройств в пару, они начинают работать в тандеме - управлять просмотром видео возможно при помощи голоса через "Алису", в этом случае можно не использовать пульт. Если пульт потеряется, зритель может попросить "Алису" помочь его найти - пульт издаст звуковой сигнал.Стоимость новой колонки с LED-экраном составит 6990 рублей, без экрана - 5990. Цена "Модуля" - 4990 рублей. Комплект с колонкой с LED-экраном обойдется в 8990 рублей, без экрана - в 7990 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/yandeks-1752074748.html
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технологии, алиса, кинопоиск, яндекс
10:09 05.10.2021
 
"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров

"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров и новую "Станцию Мини"

© ЯндексНовый логотип Яндекса
Новый логотип Яндекса
© Яндекс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил обновленную "Станцию Мини" и "Модуль", делающий "умным" любой телевизор, предзаказ новых устройств стартует 5 октября, рассказали в пресс-службе компании.
"Яндекс" выпустил новую "Станцию Мини" и "Модуль". "Умная колонка" получила более мощный звук и версию с LED-экраном. "Модуль" делает "умным" любой телевизор и позволяет смотреть на его экране тысячи фильмов, сериалов, видео из интернета и телеканалы", - говорится в сообщении.
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"Станция Мини" представлена в двух вариантах - с LED-экраном и без него, в обновленной версии увеличена мощность звука до 10 Вт. "Умную колонку" можно дополнительно подключить к внешней аудиосистеме через разъем AUX, в новой "Станции" установлены улучшенные модули Bluetooth и Wi-Fi, на верхней панели добавлены сенсорные кнопки. Колонка доступна в четырех цветах - белом, черном, синем и красном.
"С помощью "Модуля" можно смотреть фильмы и сериалы из коллекции онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, ролики из интернета, телеканалы, а также включать любимую музыку. Для удобной навигации к "Модулю" прилагается пульт. В него встроен микрофон, с помощью которого можно обратиться к "Алисе", - добавляется в сообщении. Устройство поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision, подключить "Модуль" к телевизору можно через порт HDMI.
Компания отмечает, что при объединении новых устройств в пару, они начинают работать в тандеме - управлять просмотром видео возможно при помощи голоса через "Алису", в этом случае можно не использовать пульт. Если пульт потеряется, зритель может попросить "Алису" помочь его найти - пульт издаст звуковой сигнал.
Стоимость новой колонки с LED-экраном составит 6990 рублей, без экрана - 5990. Цена "Модуля" - 4990 рублей. Комплект с колонкой с LED-экраном обойдется в 8990 рублей, без экрана - в 7990 рублей.
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