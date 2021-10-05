https://ria.ru/20211005/yandeks-1753116131.html

"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров

"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров - РИА Новости, 05.10.2021

"Яндекс" выпустил "умный" "Модуль" для телевизоров

Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил обновленную "Станцию Мини" и "Модуль", делающий "умным" любой телевизор, предзаказ новых устройств стартует 5... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:09

2021-10-05T10:09

2021-10-05T10:09

технологии

алиса

кинопоиск

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:88:841:561_1920x0_80_0_0_1d927651e6f378a4916960073950c9a2.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил обновленную "Станцию Мини" и "Модуль", делающий "умным" любой телевизор, предзаказ новых устройств стартует 5 октября, рассказали в пресс-службе компании."Яндекс" выпустил новую "Станцию Мини" и "Модуль". "Умная колонка" получила более мощный звук и версию с LED-экраном. "Модуль" делает "умным" любой телевизор и позволяет смотреть на его экране тысячи фильмов, сериалов, видео из интернета и телеканалы", - говорится в сообщении."Станция Мини" представлена в двух вариантах - с LED-экраном и без него, в обновленной версии увеличена мощность звука до 10 Вт. "Умную колонку" можно дополнительно подключить к внешней аудиосистеме через разъем AUX, в новой "Станции" установлены улучшенные модули Bluetooth и Wi-Fi, на верхней панели добавлены сенсорные кнопки. Колонка доступна в четырех цветах - белом, черном, синем и красном."С помощью "Модуля" можно смотреть фильмы и сериалы из коллекции онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, ролики из интернета, телеканалы, а также включать любимую музыку. Для удобной навигации к "Модулю" прилагается пульт. В него встроен микрофон, с помощью которого можно обратиться к "Алисе", - добавляется в сообщении. Устройство поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision, подключить "Модуль" к телевизору можно через порт HDMI.Компания отмечает, что при объединении новых устройств в пару, они начинают работать в тандеме - управлять просмотром видео возможно при помощи голоса через "Алису", в этом случае можно не использовать пульт. Если пульт потеряется, зритель может попросить "Алису" помочь его найти - пульт издаст звуковой сигнал.Стоимость новой колонки с LED-экраном составит 6990 рублей, без экрана - 5990. Цена "Модуля" - 4990 рублей. Комплект с колонкой с LED-экраном обойдется в 8990 рублей, без экрана - в 7990 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/yandeks-1752074748.html

https://ria.ru/20210922/yandeks-1751384261.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, алиса, кинопоиск, яндекс