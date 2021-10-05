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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753138640.html
Не завидуйте! Коллеги поддержали Пересильд, полетевшую в космос
Коллеги и друзья поддержали Пересильд, Шипенко и Шкаплерова - РИА Новости, 05.10.2021
Не завидуйте! Коллеги поддержали Пересильд, полетевшую в космос
Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров с космодрома Байконур отправились на МКС, чтобы создать фильм РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:49
2021-10-05T13:00
культура
международная космическая станция (мкс)
юлия снигирь
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров с космодрома Байконур отправились на МКС, чтобы создать фильм под названием "Вызов". Это будет первая в истории художественная картина, снятая в космосе. О том, что пожелали киноэкипажу друзья и коллеги, и как отреагировали на успешный запуск, в подборке РИА Новости. Алла ПугачеваАрина ШараповаЕвгений МироновМанижаЮлия СнигирьСергей БезруковЛера КудрявцеваЧулпан ХаматоваАндрей БурковскийОжидается, что после съемки на МКС 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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международная космическая станция (мкс), юлия снигирь, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы, сергей безруков, арина шарапова, антон шкаплеров, алла пугачева, чулпан хаматова, manizha (манижа сангин)
12:49 05.10.2021 (обновлено: 13:00 05.10.2021)
 
Коллеги и друзья поддержали Пересильд, Шипенко и Шкаплерова

Актеры и музыканты разместили в Сети публикации со словами поддержки киноэкипажа

© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Pool
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров с космодрома Байконур отправились на МКС, чтобы создать фильм под названием "Вызов". Это будет первая в истории художественная картина, снятая в космосе. О том, что пожелали киноэкипажу друзья и коллеги, и как отреагировали на успешный запуск, в подборке РИА Новости.

Алла Пугачева

"Счастливого пути!"

Арина Шарапова

"Невероятно! До слез, друзья. Это очень круто. Коллеги, вы это понимаете? Не завидуйте. Поддержите. Юля, Клим, победы. Ждем вас".

Евгений Миронов

"Удачи, вам, ребята! Дорогие члены экипажа, дорогая Юля, вот и настал этот миг. Я вспомнил, что когда я снимался в фильме "Время первых", где я играл космонавта Алексея Леонова, я его спросил, неужели ему не было страшно первым в истории человечества выходить в открытый космос? На что он мне ответил: не страшно только дуракам. Тогда я его спросил, как он боролся с этим страхом. Он сказал, что очень хорошо понимал, что дома его ждёт семья и дочка, которую он должен обязательно сам отвести в первый класс. Так вот, Юля, ты тоже должна помнить, что ты тоже первая, и что тебя ждут родные и близкие и твой Театр Наций и твой худрук. И скоро у тебя премьера спектакля-мюзикла "Кабаре". Пожалуйста, возвращайся вовремя. По-хорошему тебя прошу. А в общем я тобой горжусь, люблю и скучаю!"

Манижа

"Пришло время переписать фразу "Встала и пошла" на "Встала и пошла, и … полетела в космос". Я же говорила, что Русская женщина может все. Юля, горжусь тобой и жду тебя на планете Земля. С восхищением и надеждой на то, что ты первая в будущем ряду бесконечно смелых людей".

Юлия Снигирь

"Вчера весь вечер взахлеб смотрела документальный фильм к старту экипажа "Вызова". До мурашек и кома в горле. А в это время моя лента Инстаграма висела полдня вот на этой фотографии. Я всегда знала, что Юлия Пересильд — космическая женщина. Большое событие совершается сегодня. Пусть все будет хорошо. Ждем на Земле.

Сергей Безруков

"Дорогие мои! Давайте пожелаем удачи всей команде проекта "Вызов". Удачи Юле Пересильд. Юленька, ты — самый красивый космонавт за всю историю космонавтики. Вперед! Через тернии к звездам! Мы все за тебя".

Лера Кудрявцева

"Я даже не знаю как объяснить, что я чувствую эту неделю. Такое ощущение, что я лечу, а не Юля. Кто за мной давно следит, знает мою любовь к космосу. Короче, дрожу как осиновый лист и дико переживаю, для меня — это несбывшаяся мечта. А Юля сейчас уже на старте. Как же это круто, как же я завидую по-белому. Легкого старта! Я уже горжусь и восхищаюсь. Погнали! Ты в истории".

Чулпан Хаматова

"Сегодня маленькая девочка, с большим сердцем Юлия Пересильд летит в космос. Я желаю ей, кроме того, что она близко-близко увидит звезды, хорошего и легкого возвращения. Я буду все время держать скрещенные пальцы".

Андрей Бурковский

"Вот такая разная девочка отправляется в эти минуты в космос! Юля, дорогая, удачи тебе! Мы все у экранов телевизоров и все в тебя верим! Вы лучшие! Просто ждем вашего возвращения! Все остальное скажу уже по прилету".

Ожидается, что после съемки на МКС 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
КультураМеждународная космическая станция (МКС)Юлия СнигирьЮлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культурыКино и сериалыСергей БезруковАрина ШараповаАнтон ШкаплеровАлла ПугачеваЧулпан ХаматоваManizha (Манижа Сангин)
 
 
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