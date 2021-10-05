Не завидуйте! Коллеги поддержали Пересильд, полетевшую в космос

"Удачи, вам, ребята! Дорогие члены экипажа, дорогая Юля, вот и настал этот миг. Я вспомнил, что когда я снимался в фильме "Время первых", где я играл космонавта Алексея Леонова, я его спросил, неужели ему не было страшно первым в истории человечества выходить в открытый космос? На что он мне ответил: не страшно только дуракам. Тогда я его спросил, как он боролся с этим страхом. Он сказал, что очень хорошо понимал, что дома его ждёт семья и дочка, которую он должен обязательно сам отвести в первый класс. Так вот, Юля, ты тоже должна помнить, что ты тоже первая, и что тебя ждут родные и близкие и твой Театр Наций и твой худрук. И скоро у тебя премьера спектакля-мюзикла "Кабаре". Пожалуйста, возвращайся вовремя. По-хорошему тебя прошу. А в общем я тобой горжусь, люблю и скучаю!"