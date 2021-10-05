https://ria.ru/20211005/vystavka-1753126735.html

Российский павильон на Экспо-2020 ставит рекорды по селфи среди гостей

Российский павильон на Экспо-2020 ставит рекорды по селфи среди гостей - РИА Новости, 05.10.2021

Российский павильон на Экспо-2020 ставит рекорды по селфи среди гостей

Российский павильон на Всемирной выставке в Дубае Экспо-2020 стал одним из самых посещаемых. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:23

2021-10-05T11:23

2021-10-05T13:17

дубай (город)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ростех

экспо

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский павильон на Всемирной выставке в Дубае Экспо-2020 стал одним из самых посещаемых.Первая и крупнейшаяПервая всемирная выставка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки обещает стать ещё и крупнейшей в истории. Работа экспозиции продлится шесть месяцев и закроется 31 марта 2022 года. Организаторы планируют, что за это время Экспо-2020 посетят более 25 миллионов человек. Выставочные павильоны 192 стран мира расположились на площади 438 гектаров, образуя подобие города будущего.Всемирная выставка, проходящая под девизом "Соединяя умы, создаем будущее", должна была открыться в Дубае ещё в прошлом году, но была перенесена из за пандемии коронавируса. Сейчас, год спустя, при соблюдении всех антиковидных мер, есть все шансы, что Экспо-2020 станет крупнейшим мировым шоу-мероприятием. На территории выставочного комплекса будет проводиться по 60 представлений ежедневно в течение всех 173 дней работы международной экспозиции.Купол из движущихся нитейДаже среди всего разнообразия "города будущего" российский павильон бросается в глаза. Он представляет собой купол, созданный из тысяч разноцветных нитей-трубок. Сочетание ярких цветов и постоянное изменение направления движения нитей создают ощущение, что они не имеют ни начала, ни конца, символизируют как бесконечный процесс познания, так и стремительно набирающий скорость прогресс. Тема российского павильона: "Творческий разум: определяя будущее"."Российский павильон - один из самых мультимедийных на всей территории Экспо. Там посетители могут увидеть впечатляющую экспозицию, посвященную Москве и презентации таких компаний как "Росатом", "Ростех", USM", - говорит Екатерина Дегай, директор агентства Formika Lab, разработавшего часть экспозиции павильона.Первое, что видят гости российского представительства на всемирной выставке – огромную, семиметровую скульптуру, изображающую человеческий мозг. По замыслу организаторов, за несколько минут пребывания в павильоне посетители должны узнать о работе самого загадочного органа человека много нового.Инсталляции просветительского проекта Homo Science, начавшего работу в 2020 году при поддержке госкорпорации "Росатом", в мультимедийной форме рассказывают о накопленных цивилизацией знаниях, которые при помощи современных технологий обретают новую силу.Креативные видеоинсталляции представлены также госкорпорацией "Ростех". Если остановиться перед ними на 5 секунд, то панель оживет и покажет фильм о создании корпорацией прорывных продуктов на основе синергии технологий.Особое внимание создатели павильона уделили виртуальным путешествиям по Москве. Столица России подала заявку на проведение Экспо-2030. В российском павильоне любой желающий может совершить онлайн-экскурсию по Москве, как высокотехнологичному и динамично развивающемуся мегаполису.Обращает на себя внимание экспозиция российского холдинга USM Алишера Усманова. Стоит провести по тач-панели рукой, как посетитель увидит настоящее 3D-шоу. Трехметровая инсталляция состоит из 60 тысяч LED-диодов, расположенных на прозрачных струнах. Благодаря им, объемные скульптуры зависают и движутся в пространстве. Любой желающий может посмотреть 3D-ролики на темы экологии, социума, науки, иллюстрирующие три направления развития компаний группы, которые работают в горнодобывающей и телекоммуникационной отраслях, а также в сфере интернета и цифровых технологий. Изображения на LED-диодах показывают прогресс человечества - от первых наскальных рисунков до создания искусственного интеллекта, от добычи первых полезных ископаемых до запуска первого аэромобиля. "Потенциальные деловые партнеры проявляют активный интерес к экспозиции и уже инициируют встречи и бизнес-контакты. Посетителям хочется понять, как все это работает. Многие, например, пытаются потрогать экспонаты руками, особенно дети. И, конечно, все делают фотографии для социальных сетей на фоне этих чудес", - рассказывает Екатерина Дегай.В течение шести месяцев работы выставки в павильоне будут представлены лучшие российские креативные проекты, а также сменная экспозиция регионов Российской Федерации.Город будущего и чудесСправедливости ради следует отметить, что все участники Экспо-2020 подошли к организации своих павильонов изобретательно и креативно. Например, китайский напоминает фонарик, готовый вот-вот взлететь в небо. Символ полёта задействован и в оформлении экспозиции США – у самого входа стоит точная копия ракеты SpaceX Falcon 9. Павильон Великобритании выполнен в виде дерева, а на месте спилов, на фасаде, искусственный интеллект выводит на экран стихи, генерируемые каждые несколько минут."У каждой из стран есть какая-то "фишка". Однозначно, можно выделить павильон хозяев Экспо-Дубаи. Это невероятно футуристичная архитектура. А внутри - настоящая пустыня из песка, но с мультимедиа", - делится впечатлениями Екатерина Дегай.

https://ria.ru/20211004/vystavka-1752967002.html

дубай (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубай (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростех, экспо, россия