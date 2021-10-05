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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211005/vydvizhenie-1753191722.html
Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок
Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок - РИА Новости, 05.10.2021
Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого для выдвижения на конкурс по отбору претендентов на... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:37
2021-10-05T15:37
ханты-мансийский автономный округ
политика
сургутский район
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого для выдвижения на конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургутского района."Исходя из того, что мы фиксируем всей Югрой в отношении Сургутского района, я поддержу вашу кандидатуру на конкурсе по избранию главы муниципалитета. Желаю вам успехов и в конкурсе, и в последующей деятельности. Как бы не поворачивались события, важно отвечать на запросы людей. Желаю вам не потерять этот ориентир", - сказала Комарова во время рабочей встречи с Трубецким.Она отметила, что под руководством Трубецкого Сургутский район поднялся с 18-й на пятую позицию в рейтинге муниципалитетов автономного округа, а также несколько лет подряд занимает первое место в инвестиционном рейтинге.Как доложил губернатору Трубецкой, за пять лет численность населения муниципалитета выросла на 4 тысячи человек, рождаемость в районе превышает смертность в 2,5 раза. Также, по его словам, на долю Сургутского района приходится более четверти всех инвестиций региона, за последние четыре года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,3 раза.Помимо этого, глава района отметил, что за пять лет работы объем финансирования на улучшение жилищных условий жителей района составил 7,9 миллиарда рублей, на которые было приобретено 3,4 тысячи квартир, что в 5,5 раза больше чем за предыдущие пять лет. Снесено 227 балков, балочная программа на территории района закрыта, подчеркнул Трубецкой.
https://ria.ru/20210930/yugra-1752466891.html
https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html
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политика, сургутский район, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, югра
15:37 05.10.2021
 
Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок

Губернатор Югры Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого для выдвижения на конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургутского района.
"Исходя из того, что мы фиксируем всей Югрой в отношении Сургутского района, я поддержу вашу кандидатуру на конкурсе по избранию главы муниципалитета. Желаю вам успехов и в конкурсе, и в последующей деятельности. Как бы не поворачивались события, важно отвечать на запросы людей. Желаю вам не потерять этот ориентир", - сказала Комарова во время рабочей встречи с Трубецким.
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Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году
Она отметила, что под руководством Трубецкого Сургутский район поднялся с 18-й на пятую позицию в рейтинге муниципалитетов автономного округа, а также несколько лет подряд занимает первое место в инвестиционном рейтинге.
Как доложил губернатору Трубецкой, за пять лет численность населения муниципалитета выросла на 4 тысячи человек, рождаемость в районе превышает смертность в 2,5 раза. Также, по его словам, на долю Сургутского района приходится более четверти всех инвестиций региона, за последние четыре года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,3 раза.
Помимо этого, глава района отметил, что за пять лет работы объем финансирования на улучшение жилищных условий жителей района составил 7,9 миллиарда рублей, на которые было приобретено 3,4 тысячи квартир, что в 5,5 раза больше чем за предыдущие пять лет. Снесено 227 балков, балочная программа на территории района закрыта, подчеркнул Трубецкой.
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В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругПолитикаСургутский районНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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