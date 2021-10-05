https://ria.ru/20211005/vydvizhenie-1753191722.html

Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок

Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок - РИА Новости, 05.10.2021

Комарова поддержала выдвижение главы Сургутского района на второй срок

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого для выдвижения на конкурс по отбору претендентов на... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:37

2021-10-05T15:37

2021-10-05T15:37

ханты-мансийский автономный округ

политика

сургутский район

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:34:2974:1706_1920x0_80_0_0_a6beb343435d64d3edeec595d270f850.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого для выдвижения на конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургутского района."Исходя из того, что мы фиксируем всей Югрой в отношении Сургутского района, я поддержу вашу кандидатуру на конкурсе по избранию главы муниципалитета. Желаю вам успехов и в конкурсе, и в последующей деятельности. Как бы не поворачивались события, важно отвечать на запросы людей. Желаю вам не потерять этот ориентир", - сказала Комарова во время рабочей встречи с Трубецким.Она отметила, что под руководством Трубецкого Сургутский район поднялся с 18-й на пятую позицию в рейтинге муниципалитетов автономного округа, а также несколько лет подряд занимает первое место в инвестиционном рейтинге.Как доложил губернатору Трубецкой, за пять лет численность населения муниципалитета выросла на 4 тысячи человек, рождаемость в районе превышает смертность в 2,5 раза. Также, по его словам, на долю Сургутского района приходится более четверти всех инвестиций региона, за последние четыре года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,3 раза.Помимо этого, глава района отметил, что за пять лет работы объем финансирования на улучшение жилищных условий жителей района составил 7,9 миллиарда рублей, на которые было приобретено 3,4 тысячи квартир, что в 5,5 раза больше чем за предыдущие пять лет. Снесено 227 балков, балочная программа на территории района закрыта, подчеркнул Трубецкой.

https://ria.ru/20210930/yugra-1752466891.html

https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сургутский район, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, югра