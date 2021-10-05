https://ria.ru/20211005/volodin-1753228282.html

"Единая Россия" рекомендовала Володина на пост спикера Госдумы

"Единая Россия" рекомендовала Володина на пост спикера Госдумы - РИА Новости, 05.10.2021

"Единая Россия" рекомендовала Володина на пост спикера Госдумы

Партия "Единая Россия" рекомендует фракции выдвинуть кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва, сообщил участник заседания партии РИА РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:12

2021-10-05T18:12

2021-10-05T19:17

политика

госдума рф

сергей неверов

алексей гордеев

ирина яровая

шолбан кара-оол

единая россия

петр толстой

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" рекомендует фракции выдвинуть кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва, сообщил участник заседания партии РИА Новости.Госдуму прошлого созыва возглавлял также Володин, он был назначен на пост председателя в 2016 году.Согласно презентации партии, предоставленной участником заседания РИА Новости, кандидатура Володина рекомендована к выдвижению фракцией на пост спикера Госдумы.Партия, получившая конституционное большинство, то есть имеющая более 300 мест в нижней палате парламента, располагает достаточным количеством голосов для того, чтобы принимать важные решения, в том числе выбирать спикера Госдумы.Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-Оол предложены "Единой Россией" на пост заместителей спикера Госдумы РФ, заявил участник заседания партии РИА Новости."Единая Россия" рекомендует на пост первого вице-спикера Госдумы нового созыва Александра Жукова, следует из презентации с заседания генсовета партии, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Жуков был первым вице-спикером и в прошлом созыве Госдумы.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211005/vybory-1753217035.html

https://ria.ru/20211005/posty-1753238057.html

https://ria.ru/20211005/glava-1753223339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, сергей неверов, алексей гордеев, ирина яровая, шолбан кара-оол, единая россия, петр толстой, анна кузнецова, александр жуков, россия