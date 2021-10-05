https://ria.ru/20211005/vkontakte-1753089397.html

"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей

"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей - РИА Новости, 05.10.2021

"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей

"ВКонтакте" занимается оптимизацией работы оборудования и отмечает рост активности пользователей, сообщила гендиректор Марина Краснова на своей странице в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:27

2021-10-05T00:27

2021-10-05T00:27

общество

технологии

twitter

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "ВКонтакте" занимается оптимизацией работы оборудования и отмечает рост активности пользователей, сообщила гендиректор Марина Краснова на своей странице в соцсети."Наша техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы сервисов в связи со скачком активности. На 18% выросло количество просмотров видео "ВКонтакте", на 21% - число отправленных сообщений в мессенджере", - говорится в сообщении.Краснова отметила, что за вечер объем активной аудитории соцсети вырос на 19% по сравнению с предыдущим днем.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.

https://ria.ru/20211005/zoom-1753089081.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей