Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/vkontakte-1753089397.html
"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей
"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей - РИА Новости, 05.10.2021
"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей
"ВКонтакте" занимается оптимизацией работы оборудования и отмечает рост активности пользователей, сообщила гендиректор Марина Краснова на своей странице в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:27
2021-10-05T00:27
общество
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "ВКонтакте" занимается оптимизацией работы оборудования и отмечает рост активности пользователей, сообщила гендиректор Марина Краснова на своей странице в соцсети."Наша техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы сервисов в связи со скачком активности. На 18% выросло количество просмотров видео "ВКонтакте", на 21% - число отправленных сообщений в мессенджере", - говорится в сообщении.Краснова отметила, что за вечер объем активной аудитории соцсети вырос на 19% по сравнению с предыдущим днем.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211005/zoom-1753089081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5aeee8ca28757bcaea631c8eb56312fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
00:27 05.10.2021
 
"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей

"ВКонтакте" отметил рост активности пользователей, соцсеть оптимизирует оборудование

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "ВКонтакте" занимается оптимизацией работы оборудования и отмечает рост активности пользователей, сообщила гендиректор Марина Краснова на своей странице в соцсети.
"Наша техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы сервисов в связи со скачком активности. На 18% выросло количество просмотров видео "ВКонтакте", на 21% - число отправленных сообщений в мессенджере", - говорится в сообщении.
Краснова отметила, что за вечер объем активной аудитории соцсети вырос на 19% по сравнению с предыдущим днем.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
Девушка пользуется Zoom - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:23
Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix и Zoom
 
ОбществоТехнологииTwitterWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения
13:37В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда
13:37На Украине запустили сайт с санкционными списками
13:34В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос
13:34Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций
13:33Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
13:33В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
13:32У Путина нет особой самоизоляции, заявил Песков
13:32В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
13:32Коронавирус становится злее, заявили в Кремле
13:31Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
13:31Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
13:30Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
13:30На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Глава Интерпола в России покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
Лента новостейМолния