https://ria.ru/20211005/vintovka-1753096023.html

В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина

В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина - РИА Новости, 05.10.2021

В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина

В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:44

2021-10-05T03:44

2021-10-05T09:24

новое оружие россии

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/36/1561673643_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_a36580bb786cf3554ae09f6f5ccb390b.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное оформление результатов, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников"."Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение", - сказали в "Калашникове".Ранее в компании отмечали, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Впервые СВЧ была представлена на выставке "Армия-2017". Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона —отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 R миллиметров и натовский патрон 7,62 на 51. Масса СВЧ без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии - до 115 сантиметров, емкость магазина - 10 патронов.СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью, однако уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.В российских Вооруженных силах в последние годы ведется активное обновление стрелкового оружия. Так, на замену автоматам Калашникова поступают современные комплексы АК-12. Летчиков вооружат пистолетами-пулеметами ППК-20, со следующего года начнутся серийные поставки пистолета "Удав" на замену пистолету Макарова.Испытывается легкий ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, "Калашников" начал разработку "умного" автомата, который будет за счет элементов искусственного интеллекта помогать стрелкам целиться и стрелять.

https://ria.ru/20210922/pulemet-1751233547.html

https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html

https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, россия