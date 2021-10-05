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Новое оружие России
https://ria.ru/20211005/vintovka-1753096023.html
В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина - РИА Новости, 05.10.2021
В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:44
2021-10-05T09:24
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное оформление результатов, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников"."Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение", - сказали в "Калашникове".Ранее в компании отмечали, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Впервые СВЧ была представлена на выставке "Армия-2017". Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона —отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 R миллиметров и натовский патрон 7,62 на 51. Масса СВЧ без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии - до 115 сантиметров, емкость магазина - 10 патронов.СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью, однако уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.В российских Вооруженных силах в последние годы ведется активное обновление стрелкового оружия. Так, на замену автоматам Калашникова поступают современные комплексы АК-12. Летчиков вооружат пистолетами-пулеметами ППК-20, со следующего года начнутся серийные поставки пистолета "Удав" на замену пистолету Макарова.Испытывается легкий ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, "Калашников" начал разработку "умного" автомата, который будет за счет элементов искусственного интеллекта помогать стрелкам целиться и стрелять.
https://ria.ru/20210922/pulemet-1751233547.html
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html
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безопасность, россия
03:44 05.10.2021 (обновлено: 09:24 05.10.2021)
 
В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина

В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит СВД

© РИА Новости / Алексей НикольскийСнайперская винтовка Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное оформление результатов, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников".
"Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение", - сказали в "Калашникове".
Логотип ОАО Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 08:04Новое оружие России
В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета
Ранее в компании отмечали, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Впервые СВЧ была представлена на выставке "Армия-2017". Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона —отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 R миллиметров и натовский патрон 7,62 на 51. Масса СВЧ без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии - до 115 сантиметров, емкость магазина - 10 патронов.
Посетитель рассматривает самозарядные карабины Сайга на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 12:16Новое оружие России
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью, однако уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.
В российских Вооруженных силах в последние годы ведется активное обновление стрелкового оружия. Так, на замену автоматам Калашникова поступают современные комплексы АК-12. Летчиков вооружат пистолетами-пулеметами ППК-20, со следующего года начнутся серийные поставки пистолета "Удав" на замену пистолету Макарова.
Испытывается легкий ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, "Калашников" начал разработку "умного" автомата, который будет за счет элементов искусственного интеллекта помогать стрелкам целиться и стрелять.
Посетитель рассматривает самозарядные карабины Сайга на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 12:16Новое оружие России
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
 
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