https://ria.ru/20211005/viber-1753090182.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе Viber
Пользователи сообщили о сбоях в работе Viber - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Viber
Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:42
2021-10-05T00:42
2021-10-05T00:42
в мире
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
viber
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы у Viber", - говорится в сообщении.Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас Viber находится в оранжевой зоне мониторинг-сервиса.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211005/sboy-1753089850.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
Пользователи сообщили о сбоях в работе Viber
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Viber