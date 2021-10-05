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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753153910.html
В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа
В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа - РИА Новости, 05.10.2021
В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа
В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:54
2021-10-05T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он также отметил, что мобильные пункты работают возле МФЦ, торговых центров, соцучреждений и ж/д станций, дежурит 88 выездных бригад.По словам Воробьева, прививку удобно сделать по пути на работу, учебу или во время прогулки. Принимают всех желающих – без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр, чтобы исключить противопоказания. Сейчас профилактические инъекции сделали уже почти 768 тысяч человек.В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в Подмосковье два компонента уже получили более 3,4 миллиона человек.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
12:54 05.10.2021
 

В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Осенняя пора – это время вакцинации против гриппа. Сезонные ОРВИ-заболевания, врачи работают в напряженном режиме. И нас по-прежнему не покидает ковид. Мы видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились. Выбор в пользу вакцинации – очевиден, эту работу мы будем продолжать", - сказал глава региона.
Он также отметил, что мобильные пункты работают возле МФЦ, торговых центров, соцучреждений и ж/д станций, дежурит 88 выездных бригад.
По словам Воробьева, прививку удобно сделать по пути на работу, учебу или во время прогулки. Принимают всех желающих – без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр, чтобы исключить противопоказания. Сейчас профилактические инъекции сделали уже почти 768 тысяч человек.
В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в Подмосковье два компонента уже получили более 3,4 миллиона человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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