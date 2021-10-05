https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753153910.html

В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа

В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа - РИА Новости, 05.10.2021

В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа

В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:54

2021-10-05T12:54

2021-10-05T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он также отметил, что мобильные пункты работают возле МФЦ, торговых центров, соцучреждений и ж/д станций, дежурит 88 выездных бригад.По словам Воробьева, прививку удобно сделать по пути на работу, учебу или во время прогулки. Принимают всех желающих – без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр, чтобы исключить противопоказания. Сейчас профилактические инъекции сделали уже почти 768 тысяч человек.В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в Подмосковье два компонента уже получили более 3,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752436780.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19