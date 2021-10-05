В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета вакцинации от гриппа
© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
© Фото : пресс-службы правительства МО
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В подмосковных поликлиниках открыты 404 кабинета, где сделают прививку от гриппа, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Осенняя пора – это время вакцинации против гриппа. Сезонные ОРВИ-заболевания, врачи работают в напряженном режиме. И нас по-прежнему не покидает ковид. Мы видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95% людей, которые не привились. Выбор в пользу вакцинации – очевиден, эту работу мы будем продолжать", - сказал глава региона.
Он также отметил, что мобильные пункты работают возле МФЦ, торговых центров, соцучреждений и ж/д станций, дежурит 88 выездных бригад.
По словам Воробьева, прививку удобно сделать по пути на работу, учебу или во время прогулки. Принимают всех желающих – без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр, чтобы исключить противопоказания. Сейчас профилактические инъекции сделали уже почти 768 тысяч человек.
В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в Подмосковье два компонента уже получили более 3,4 миллиона человек.