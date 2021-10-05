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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/vaktsina-1753182243.html
Разработку Biocad от COVID-19 смогут использовать как платформу для вакцин
Разработку Biocad от COVID-19 смогут использовать как платформу для вакцин - РИА Новости, 05.10.2021
Разработку Biocad от COVID-19 смогут использовать как платформу для вакцин
Вакцину против COVID-19, которую разрабатывает и испытывает российская биотехнологическая компания Biocad, можно рассматривать как платформу для создания... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:01
2021-10-05T15:01
распространение коронавируса
общество
biocad
россия
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Вакцину против COVID-19, которую разрабатывает и испытывает российская биотехнологическая компания Biocad, можно рассматривать как платформу для создания вариантов вакцин, она уже проходит клинические испытания, сообщил глава отдела разработки продукта департамента разработки генотерапевтических препаратов Biocad Александр Прокофьев."Мы уже перешли к первой и второй стадии клинических исследований… Предполагается исследование трех различных доз… Исследования проводятся на 160 добровольцах в два этапа. Первый этап – это оценка оптимальной дозы, и второй этап – это уже исследование выбранной дозы в отдельном исследовании при сравнении с плацебо", - сказал Прокофьев на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.Он отметил, что в целом результаты in vitro и in vivo исследований компании показывают высокую эффективность "данного вакцинного кандидата". Вакцина предполагается для однократной иммунизации.Представитель компании подчеркнул, что при разработке вакцины компания использовала собственную уникальную технологию. При этом планируется проходить стандартную процедуру испытаний, не ускоряя процесс."Эту разработку сейчас можно даже рассматривать не как отдельную вакцину, а как платформу, потому что с учетом быстрых изменений, которые мы наблюдаем, появляются новые штаммы… Для модификации такого препарата достаточно просто переставить последовательность гена RBD", - сказал он.Минздрав РФ в июле этого года выдал Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины против коронавируса, которую разрабатывает компания. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах. Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV).
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общество, biocad, россия, коронавирус covid-19
15:01 05.10.2021
 
Разработку Biocad от COVID-19 смогут использовать как платформу для вакцин

Разработку Biocad от COVID-19 смогут использовать как платформу для создания других вакцин

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Вакцину против COVID-19, которую разрабатывает и испытывает российская биотехнологическая компания Biocad, можно рассматривать как платформу для создания вариантов вакцин, она уже проходит клинические испытания, сообщил глава отдела разработки продукта департамента разработки генотерапевтических препаратов Biocad Александр Прокофьев.
"Мы уже перешли к первой и второй стадии клинических исследований… Предполагается исследование трех различных доз… Исследования проводятся на 160 добровольцах в два этапа. Первый этап – это оценка оптимальной дозы, и второй этап – это уже исследование выбранной дозы в отдельном исследовании при сравнении с плацебо", - сказал Прокофьев на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Он отметил, что в целом результаты in vitro и in vivo исследований компании показывают высокую эффективность "данного вакцинного кандидата". Вакцина предполагается для однократной иммунизации.
Представитель компании подчеркнул, что при разработке вакцины компания использовала собственную уникальную технологию. При этом планируется проходить стандартную процедуру испытаний, не ускоряя процесс.
"Эту разработку сейчас можно даже рассматривать не как отдельную вакцину, а как платформу, потому что с учетом быстрых изменений, которые мы наблюдаем, появляются новые штаммы… Для модификации такого препарата достаточно просто переставить последовательность гена RBD", - сказал он.
Минздрав РФ в июле этого года выдал Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины против коронавируса, которую разрабатывает компания. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах. Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV).
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Распространение коронавирусаОбществоBiocadРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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