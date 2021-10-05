https://ria.ru/20211005/vaktsina-1753140337.html
Разработчики "Спутника V" изменят методы оценки вакцины, рассказала эксперт
Разработчики "Спутника V" изменят методы оценки вакцины, рассказала эксперт - РИА Новости, 05.10.2021
Разработчики "Спутника V" изменят методы оценки вакцины, рассказала эксперт
Некоторые методы оценки качества лекарственных средств, которые используются в России, не принимаются в более развитых по фармацевтике странах, поэтому... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:56
2021-10-05T11:56
2021-10-05T11:56
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - РИА Новости. Некоторые методы оценки качества лекарственных средств, которые используются в России, не принимаются в более развитых по фармацевтике странах, поэтому разработчики "Спутника V" для регистрации вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) ведут работу по замене методов исследования на животных на методы in vitro, заявила и.о. генерального директора ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Минздрава России Валентина Косенко."Сегодня, когда идет регистрация в Европейском медицинском агентстве "Спутника V", то некоторые методы, которые ещё используются в РФ для оценки качества лекарственных препаратов, не принимаются в более развитых странах по фармацевтике, в частности, в Европе. Так, разработчиком "Спутника V" сегодня ведётся работа по замене методов, которые используются на животных, методами in vitro", - сказала Косенко на форуме "Биотехмед".Она отметила, что сегодня во всем мире идёт поиск таких методов оценки качества, которые являются более точными и более специфичными.
https://ria.ru/20211005/sputnik_v-1753135131.html
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европа, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Разработчики "Спутника V" изменят методы оценки вакцины, рассказала эксперт
Эксперт Валентина Косенко: разработчики "Спутника V" изменят методы оценки вакцины для ЕМА