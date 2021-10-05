https://ria.ru/20211005/urok-1753096655.html

Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" химии

Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" химии - РИА Новости, 05.10.2021

Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" химии

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T04:23

2021-10-05T04:23

2021-10-05T11:00

в мире

сирия

совет безопасности оон

организация по запрещению химического оружия

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg

ООН, 5 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют Дамаск в применении химического оружия.В СБ ООН ежемесячно проходят заседания по сирийскому химдосье. Западные члены Совбеза регулярно обвиняют власти Сирии в применении химоружия и в отказе сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).В июле 2020 года исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на то, чтобы сообщить в организацию о заводах, на которых производилось химоружие, якобы использованное в марте 2017 года, а также на то, чтобы заявить о якобы имеющемся сейчас у Дамаска химическом оружии. Как сообщали СМИ, в ноябре 2020 года гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Сирия не смогла уложиться в 90-дневный срок. Вслед за этим на конференции в апреле 2021 года страны-члены ОЗХО приняли резолюцию, приостанавливающую права и привилегии Сирии в организации.Он подчеркнул, что Дамаск продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не отказывается от сотрудничества с ОЗХО.Дипломат указал и на разницу в трактовании законов физики. "В наших учебниках, например, говорится о силе гравитации, которая при падении предметов с высоты вызывает их деформацию. То есть, цилиндры с хлором, якобы сброшенные с воздуха в городе Думе в апреле 2018 года, не могли не иметь характерных повреждений, как и кровать, на которую один из них якобы упал, не говоря уже о том, что при прохождении через балки перекрытий не может остаться неповрежденным клапан баллона", - заявил первый зампостпреда.В 2020 году ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждалось, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.Полянский также упомянул о кратере от якобы падения авиабомбы в Хан-Шейхуне. Как заявил дипломат, он по всем признакам выглядит как результат подрыва наземного снаряда."В этой же "коллекции" фантастические заключения МУФС (Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии – ред.), где-то снаряды попадают в вентиляционные шахты, "заточенные" ровно под их диаметр, то ненаводящиеся авиабомбы вместо свободного падения подлетают по горизонтальной траектории по 5 километров до цели. Вас и инспекторов ОЗХО это, похоже, не смущает. Такими темпами ОЗХО сможет претендовать на еще одну Нобелевскую премию – на этот раз по альтернативной физике, за открытые новых законов", - заявил Полянский."Да и, пожалуй, у нас с вами разные представления о законах химии. Наши представления, например, предполагают, что баллон не может успеть, как это утверждается в докладе ГРИ (Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия – ред.) по Саракибу, наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на землю. Это опять же какая-то фантастическая скорость химических реакций", - отметил первый зампостпреда.Также, по его словам, никакой научной критики не выдерживают "попытки выдать за боевое химическое вещество мизерные частицы хлора, обнаруженные в Думе, которые могли образоваться по множеству разных, в том числе бытовых, причин".ОЗХО ранее представила результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечалось, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводилось. Ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20210804/deklaratsiya-1744391298.html

https://ria.ru/20210523/siriya-1733571285.html

https://ria.ru/20210415/siriya-1728465710.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия, совет безопасности оон, организация по запрещению химического оружия, дмитрий полянский