https://ria.ru/20211005/ulovka-1753099726.html

Телефонные мошенники придумали, как разговорить жертву

Телефонные мошенники придумали, как разговорить жертву - РИА Новости, 05.10.2021

Телефонные мошенники придумали, как разговорить жертву

Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор и похитить у нее деньги, выяснило РИА... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:01

2021-10-05T07:01

2021-10-05T07:13

технологии

лаборатория касперского

сбербанк россии

станислав кузнецов

днепр (город)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали уловку, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор и похитить у нее деньги, выяснило РИА Новости.Агентство столкнулось с сообщениями, что телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. И после этого якобы устройство может заблокироваться, а мошенник - получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта.Однако РИА Новости выяснило, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег.Как пояснил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с помощью методов социальной инженерии.Единственная фразаРанее заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал в беседе с агентством Прайм фразу, с помощью которой телефонным мошенникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда преступник забрасывает психологический крючок, чтобы завладеть вниманием собеседника. Данная фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования.Она звучит следующим образом: "На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников".Эти слова, как отметил Соловьев, по какой-то причине лишают людей бдительности и располагают к злоумышленнику, хотя каждому стоило бы задуматься, как якобы "банкиры" смогли заметить эту "активность".Фейковые звонки с номеров близкихЗлоумышленники способны использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное, рассказали ранее РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. При этом мошенники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер близкого жертве человека.В компании уточнили, что телефонные атаки проводятся не только из России, но и из-за рубежа — для их реализации злоумышленники применяют специализированные приложения, доступные в интернете. Помимо массовых обзвонов, при которых мошенники используют заранее подготовленные списки номеров, существуют целевые атаки — когда подменяются контакты близких людей или конкретных организаций.Столица телефонного мошенничестваРанее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что "столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр — в конце прошлого года там располагалось до тысячи колл-центров злоумышленников.Он добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни - 10 тысяч звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается "переговорить" и убедить перевести деньги.

https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752830192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/moshennichestvo-1752324976.html

https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html

днепр (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, лаборатория касперского, сбербанк россии, станислав кузнецов, днепр (город)