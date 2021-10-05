https://ria.ru/20211005/ukraina-1753262163.html

В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы

В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы - РИА Новости, 05.10.2021

В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы

Украинская газотранспортная система (ГТС) стареет, без модернизации снижается ее надежность и безопасность, поэтому некоторые европейские страны могут принимать РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T23:16

2021-10-05T23:16

2021-10-05T23:29

экономика

киев

сербия

госдума рф

мид украины

газпром

алексей миллер

павел завальный

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) стареет, без модернизации снижается ее надежность и безопасность, поэтому некоторые европейские страны могут принимать решения о транзите газа в обход Украины, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный."Украинская ГТС — она стареет… И непринятие решений по будущему этой системы… по ее модернизации, капитальному ремонту… будет только снижать надежность, безопасность", — сказал он. Завальный добавил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину, так как это ненадёжный партнёр. Поставки по стареющей системе газопроводов могут привести к снижению энергобезопасности некоторых стран и в целом юго-восточной Европы, считает он. Поэтому, по мнению Завального, такие решения о транзите газа в обход Украины будут приниматься европейскими потребителями все больше.Венгрия и "Газпром" в конце сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет — через Сербию (из "Турецкого потока") и Австрию.МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211005/tranzit-1753259705.html

https://ria.ru/20211005/gazoprovod-1753261243.html

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экономика, киев, сербия, госдума рф, мид украины, газпром, алексей миллер, павел завальный, турецкий поток, россия