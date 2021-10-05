Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/ukraina-1753262163.html
В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы
В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы - РИА Новости, 05.10.2021
В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы
Украинская газотранспортная система (ГТС) стареет, без модернизации снижается ее надежность и безопасность, поэтому некоторые европейские страны могут принимать РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T23:16
2021-10-05T23:29
экономика
киев
сербия
госдума рф
мид украины
газпром
алексей миллер
павел завальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) стареет, без модернизации снижается ее надежность и безопасность, поэтому некоторые европейские страны могут принимать решения о транзите газа в обход Украины, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный."Украинская ГТС — она стареет… И непринятие решений по будущему этой системы… по ее модернизации, капитальному ремонту… будет только снижать надежность, безопасность", — сказал он. Завальный добавил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину, так как это ненадёжный партнёр. Поставки по стареющей системе газопроводов могут привести к снижению энергобезопасности некоторых стран и в целом юго-восточной Европы, считает он. Поэтому, по мнению Завального, такие решения о транзите газа в обход Украины будут приниматься европейскими потребителями все больше.Венгрия и "Газпром" в конце сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет — через Сербию (из "Турецкого потока") и Австрию.МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
https://ria.ru/20211005/tranzit-1753259705.html
https://ria.ru/20211005/gazoprovod-1753261243.html
киев
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, киев, сербия, госдума рф, мид украины, газпром, алексей миллер, павел завальный, турецкий поток, россия
23:16 05.10.2021 (обновлено: 23:29 05.10.2021)
 
В Госдуме объяснили, почему Украина ненадежный газовый партнер для Европы

Депутат Завальный считает Украину ненадежным газовым партнером для Европы из-за старой ГТС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) стареет, без модернизации снижается ее надежность и безопасность, поэтому некоторые европейские страны могут принимать решения о транзите газа в обход Украины, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Украинская ГТС — она стареет… И непринятие решений по будущему этой системы… по ее модернизации, капитальному ремонту… будет только снижать надежность, безопасность", — сказал он.
Завальный добавил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину, так как это ненадёжный партнёр. Поставки по стареющей системе газопроводов могут привести к снижению энергобезопасности некоторых стран и в целом юго-восточной Европы, считает он. Поэтому, по мнению Завального, такие решения о транзите газа в обход Украины будут приниматься европейскими потребителями все больше.
Венгрия и "Газпром" в конце сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет — через Сербию (из "Турецкого потока") и Австрию.
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 22:34
В Госдуме заявили, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину
МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 23:04
В Госдуме рассказали, от чего зависит запуск "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаКиевСербияГосдума РФМИД УкраиныГазпромАлексей МиллерПавел ЗавальныйТурецкий потокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния