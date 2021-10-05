В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией
Депутат Рады Чернов: война с Белоруссией вероятнее прямого вторжения России
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое "вторжение" России, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов.
"Широкомасштабная война с Беларуссией становится более вероятной, чем прямое вторжение России", - написал Чернев на своей странице в Facebook во вторник. По его мнению, почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно.
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"Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде с территории Украины", - считает депутат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления безосновательными.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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