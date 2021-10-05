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В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией
В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией - РИА Новости, 05.10.2021
В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией
Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое "вторжение" России, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:10
2021-10-05T17:10
в мире
украина
киев
белоруссия
минск
верховная рада украины
александр лукашенко
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое "вторжение" России, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов."Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде с территории Украины", - считает депутат.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления безосновательными.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210927/ukraina-1751967035.html
https://ria.ru/20210914/belorussiya-1750006140.html
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в мире, украина, киев, белоруссия, минск, верховная рада украины, александр лукашенко, партия "слуга народа"
17:10 05.10.2021
 
В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией

Депутат Рады Чернов: война с Белоруссией вероятнее прямого вторжения России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое "вторжение" России, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов.
"Широкомасштабная война с Беларуссией становится более вероятной, чем прямое вторжение России", - написал Чернев на своей странице в Facebook во вторник. По его мнению, почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно.
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"Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде с территории Украины", - считает депутат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления безосновательными.
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Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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В миреУкраинаКиевБелоруссияМинскВерховная Рада УкраиныАлександр ЛукашенкоПартия "Слуга народа"
 
 
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