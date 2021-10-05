https://ria.ru/20211005/ukraina-1753215710.html

В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией

В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией - РИА Новости, 05.10.2021

В Раде призвали опасаться широкомасштабной войны с Белоруссией

Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое "вторжение" России, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:10

2021-10-05T17:10

2021-10-05T17:10

в мире

украина

киев

белоруссия

минск

верховная рада украины

александр лукашенко

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое "вторжение" России, считает депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов."Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде с территории Украины", - считает депутат.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления безосновательными.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210927/ukraina-1751967035.html

https://ria.ru/20210914/belorussiya-1750006140.html

https://ria.ru/20210929/elektroenergiya-1752343733.html

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в мире, украина, киев, белоруссия, минск, верховная рада украины, александр лукашенко, партия "слуга народа"