https://ria.ru/20211005/ukraina-1753169341.html

На Украине больше не мечтают проехаться на танке по Арбату

Украинский генерал призвал не мечтать о параде ВСУ на Красной площади - РИА Новости, 05.10.2021

На Украине больше не мечтают проехаться на танке по Арбату

Экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал состояние украинской армии и призвал не... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:13

2021-10-05T14:13

2021-10-05T16:37

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вооруженные силы украины

дмитрий белик

александр кихтенко

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал состояние украинской армии и призвал не делать голословных заявлений о ее "боеспособности".По его словам, ВСУ используют в основном старое вооружение, которое досталось им еще от Советского Союза. Собственных разработок у Украины почти нет, и недавний парад в честь 30-летия независимости в очередной раз это продемонстрировал."К сожалению, в этом направлении работа серьезная не проводится. А заявлять о том, что мы уже готовы быть членами НАТО, что мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату, — неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю", — подчеркнул генерал.В сентябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по центральным улицам Москвы. В России раскритиковали его намерения: в частности, депутат Госдумы Дмитрий Белик счел подобные мечты несбыточными и сказал, что по российской столице военный может проехать либо в такси как частное лицо, либо в автозаке как преступник.

https://ria.ru/20210915/voyna-1750130458.html

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в мире, москва, донецкая область, нато, госдума рф, вооруженные силы украины, дмитрий белик, александр кихтенко, россия, валерий залужный