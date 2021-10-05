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На Украине больше не мечтают проехаться на танке по Арбату
Украинский генерал призвал не мечтать о параде ВСУ на Красной площади - РИА Новости, 05.10.2021
На Украине больше не мечтают проехаться на танке по Арбату
Экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал состояние украинской армии и призвал не... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:13
2021-10-05T16:37
в мире
москва
донецкая область
нато
госдума рф
вооруженные силы украины
дмитрий белик
александр кихтенко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал состояние украинской армии и призвал не делать голословных заявлений о ее "боеспособности".По его словам, ВСУ используют в основном старое вооружение, которое досталось им еще от Советского Союза. Собственных разработок у Украины почти нет, и недавний парад в честь 30-летия независимости в очередной раз это продемонстрировал."К сожалению, в этом направлении работа серьезная не проводится. А заявлять о том, что мы уже готовы быть членами НАТО, что мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату, — неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю", — подчеркнул генерал.В сентябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по центральным улицам Москвы. В России раскритиковали его намерения: в частности, депутат Госдумы Дмитрий Белик счел подобные мечты несбыточными и сказал, что по российской столице военный может проехать либо в такси как частное лицо, либо в автозаке как преступник.
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в мире, москва, донецкая область, нато, госдума рф, вооруженные силы украины, дмитрий белик, александр кихтенко, россия, валерий залужный
14:13 05.10.2021 (обновлено: 16:37 05.10.2021)
 
Украинский генерал призвал не мечтать о параде ВСУ на Красной площади

Украинский генерал Кихтенко призвал не мечтать о параде ВСУ на Красной площади

© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал состояние украинской армии и призвал не делать голословных заявлений о ее "боеспособности".
По его словам, ВСУ используют в основном старое вооружение, которое досталось им еще от Советского Союза. Собственных разработок у Украины почти нет, и недавний парад в честь 30-летия независимости в очередной раз это продемонстрировал.
"К сожалению, в этом направлении работа серьезная не проводится. А заявлять о том, что мы уже готовы быть членами НАТО, что мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату, — неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю", — подчеркнул генерал.
В сентябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по центральным улицам Москвы. В России раскритиковали его намерения: в частности, депутат Госдумы Дмитрий Белик счел подобные мечты несбыточными и сказал, что по российской столице военный может проехать либо в такси как частное лицо, либо в автозаке как преступник.
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В миреМоскваДонецкая областьНАТОГосдума РФВооруженные силы УкраиныДмитрий БеликАлександр КихтенкоРоссияВалерий Залужный
 
 
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