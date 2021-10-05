Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/ugon-1753170775.html
Страховщики выяснили самые угоняемые марки авто в Москве
Страховщики выяснили самые угоняемые марки авто в Москве - РИА Новости, 05.10.2021
Страховщики выяснили самые угоняемые марки авто в Москве
Автомобили корейской марки Hyundai стали самыми популярными по угонам в Москве за январь-сентябрь, подсчитали эксперты страхового дома "ВСК". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:19
2021-10-05T14:19
москва
kia rio
kia sportage
авто
lexus
hyundai creta
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dabeecea500f0e91833db1e7ec2ddef7.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Автомобили корейской марки Hyundai стали самыми популярными по угонам в Москве за январь-сентябрь, подсчитали эксперты страхового дома "ВСК"."Самой популярной у злоумышленников моделью этого года в Москве стала Hyundai Santa Fe - 11% от всех автомобилей, угнанных в столице за 9 месяцев, второе место у Hyundai Creta - 9%. Модель Hyundai Tucson заняла 5 место (6%). Это отражает общую тенденцию. Марка Hyundai возглавляет топ-10 и в общероссийской выборке. В России в этом году пострадало на 35% больше владельцев этой марки", - отмечается в пресс-релизе страховщика.Третье место в Москве по угоняемости заняли автомобили модели Kia Rio (8%), Kia Sportage оказалась на седьмом месте (4%). В российском антирейтинге 2021 года марка Kia находится на третьем месте, хотя еще в прошлом году занимала верхнюю строчку, также указывают эксперты.Четвертое место - у модели Mitsubishi Outlander, автомобили которой представляют 7% всех угнанных машин в Москве. В топ-10 по России марка Mitsubishi занимает шестое место, в прошлом году она не входила в этот антирейтинг.Модели Lexus LX закрепились на шестом месте. В Москве число случаев угона автомобилей этой модели составили 4,5% от общего числа. В целом в России интерес злоумышленников к автомобилям Lexus снизился на 7%, а марка заняла четвертое место в российском топ-10, сообщается в пресс-релизе."В московский антирейтинг не вошли модели марки Toyota (третье место по России), а также автомобили отечественных марок, "спрос" на которые со стороны автоугонщиков в России существенно вырос. Всего же, по оценке экспертов Страхового Дома ВСК, за 9 месяцев 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице", - добавляют они.
https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_e1cf237c3ee294d16b872e7b6c905b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, kia rio, kia sportage, авто, lexus, hyundai creta, россия
14:19 05.10.2021
 
Страховщики выяснили самые угоняемые марки авто в Москве

Автомобили Hyundai оказались самыми угоняемыми в Москве

CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
CC0 / DarkoStojanovic /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Автомобили корейской марки Hyundai стали самыми популярными по угонам в Москве за январь-сентябрь, подсчитали эксперты страхового дома "ВСК".
"Самой популярной у злоумышленников моделью этого года в Москве стала Hyundai Santa Fe - 11% от всех автомобилей, угнанных в столице за 9 месяцев, второе место у Hyundai Creta - 9%. Модель Hyundai Tucson заняла 5 место (6%). Это отражает общую тенденцию. Марка Hyundai возглавляет топ-10 и в общероссийской выборке. В России в этом году пострадало на 35% больше владельцев этой марки", - отмечается в пресс-релизе страховщика.
Третье место в Москве по угоняемости заняли автомобили модели Kia Rio (8%), Kia Sportage оказалась на седьмом месте (4%). В российском антирейтинге 2021 года марка Kia находится на третьем месте, хотя еще в прошлом году занимала верхнюю строчку, также указывают эксперты.
Четвертое место - у модели Mitsubishi Outlander, автомобили которой представляют 7% всех угнанных машин в Москве. В топ-10 по России марка Mitsubishi занимает шестое место, в прошлом году она не входила в этот антирейтинг.
Модели Lexus LX закрепились на шестом месте. В Москве число случаев угона автомобилей этой модели составили 4,5% от общего числа. В целом в России интерес злоумышленников к автомобилям Lexus снизился на 7%, а марка заняла четвертое место в российском топ-10, сообщается в пресс-релизе.
"В московский антирейтинг не вошли модели марки Toyota (третье место по России), а также автомобили отечественных марок, "спрос" на которые со стороны автоугонщиков в России существенно вырос. Всего же, по оценке экспертов Страхового Дома ВСК, за 9 месяцев 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице", - добавляют они.
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 01:15
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
 
МоскваKia RioKia SportageАвтоLexusHyundai CretaРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния