Страховщики выяснили самые угоняемые марки авто в Москве
Автомобили Hyundai оказались самыми угоняемыми в Москве
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Автомобили корейской марки Hyundai стали самыми популярными по угонам в Москве за январь-сентябрь, подсчитали эксперты страхового дома "ВСК".
"Самой популярной у злоумышленников моделью этого года в Москве стала Hyundai Santa Fe - 11% от всех автомобилей, угнанных в столице за 9 месяцев, второе место у Hyundai Creta - 9%. Модель Hyundai Tucson заняла 5 место (6%). Это отражает общую тенденцию. Марка Hyundai возглавляет топ-10 и в общероссийской выборке. В России в этом году пострадало на 35% больше владельцев этой марки", - отмечается в пресс-релизе страховщика.
Третье место в Москве по угоняемости заняли автомобили модели Kia Rio (8%), Kia Sportage оказалась на седьмом месте (4%). В российском антирейтинге 2021 года марка Kia находится на третьем месте, хотя еще в прошлом году занимала верхнюю строчку, также указывают эксперты.
Четвертое место - у модели Mitsubishi Outlander, автомобили которой представляют 7% всех угнанных машин в Москве. В топ-10 по России марка Mitsubishi занимает шестое место, в прошлом году она не входила в этот антирейтинг.
Модели Lexus LX закрепились на шестом месте. В Москве число случаев угона автомобилей этой модели составили 4,5% от общего числа. В целом в России интерес злоумышленников к автомобилям Lexus снизился на 7%, а марка заняла четвертое место в российском топ-10, сообщается в пресс-релизе.
"В московский антирейтинг не вошли модели марки Toyota (третье место по России), а также автомобили отечественных марок, "спрос" на которые со стороны автоугонщиков в России существенно вырос. Всего же, по оценке экспертов Страхового Дома ВСК, за 9 месяцев 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице", - добавляют они.
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