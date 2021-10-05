https://ria.ru/20211005/ugol-1753262927.html

В Госдуме заявили, что Европа намерена импортировать больше угля

В Госдуме заявили, что Европа намерена импортировать больше угля - РИА Новости, 05.10.2021

В Госдуме заявили, что Европа намерена импортировать больше угля

Европейские страны пытаются импортировать больше угля, однако возможности России в поставках ограничены, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T23:55

2021-10-05T23:55

2021-10-05T23:55

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европа

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госдума рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел завальный

цены на нефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Европейские страны пытаются импортировать больше угля, однако возможности России в поставках ограничены, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный.Ранее в четверг, 30 сентября, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Европа, которая в течение многих лет отказывалась от угля в попытках экологизировать производство электроэнергии, сейчас испытывает кризис энергоснабжения, в связи с чем просит у России больше угля. Позднее Минэнерго указало на то, что не получало обращений из Европы об увеличении поставок этого сырья."Она уже пытается, просто некому поставить этот уголь. Возможности Российской Федерации тоже ограничены в поставке угля", - отметил Завальный, отвечая на вопрос о том, попытается ли Европа увеличить импорт угля.Он отметил, что угольная отрасль достаточно инвестиционно емкая и резко увеличить объёмы добычи и поставки угля очень сложно, тем более на фоне роста дефицита энергоносителей, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).Эксперты отмечали, что рекордно высокие цены на газ и электроэнергию и дефицит энергоресурсов могут вынудить Евросоюз впервые за восемь лет нарастить долю угля в генерации электроэнергии, а Россия в этом случае из-за более низких транспортных расходов выглядит наиболее выгодным поставщиком.

https://ria.ru/20211005/gaz-1753126961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, евросоюз, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел завальный, цены на нефть, россия