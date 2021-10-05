https://ria.ru/20211005/uchitel-1753184139.html

Мишустин рассказал о мерах поддержки высшего образования

Мишустин рассказал о мерах поддержки высшего образования - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустин рассказал о мерах поддержки высшего образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что меры поддержки высшего образования помогут регионам решать проблему нехватки специалистов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:09

2021-10-05T15:09

2021-10-05T15:17

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что меры поддержки высшего образования помогут регионам решать проблему нехватки специалистов."Рассчитываем, что такие меры поддержки высшей школы помогут регионам решать проблему нехватки специалистов, создавать там точки роста", - сказал Мишустин на вручении премий правительства РФ в области образования.Премьер напомнил, что по поручению президента создается сеть институтских кампусов. В ходе конкурса были отобраны восемь лучших заявок, они уже готовы к началу реализации, а три из них уже обеспечены финансированием, добавил Мишустин."Для студентов будет создано такое пространство, где они смогут не просто жить и общаться, но и заниматься научными исследованиями, творчеством, с пользой и интересом проводить время", - сказал глава правительства.При этом он подчеркнул, что у молодых людей должен быть широкий выбор возможностей продолжить образование после школы."И сегодня реализуем целый ряд проектов, которые помогают еще больше сблизить теорию с практикой, чтобы ребята по окончании вуза могли быстрее адаптироваться в профессиональной среде, встраиваться в рабочий процесс и быть востребованными на рынке труда", - сказал он.Мишустин отметил, что недавно стартовала программа академического лидерства "Приоритет-2030"."Она уникальна по своей сути и не имеет аналогов в мире. В нее включены более 100 вузов по самым разным направлениям, которые готовят педагогов, врачей, инженеров, агрономов. Каждый из них получит гранты на развитие исследований образования, инноваций, технологий. Важно, что большая часть этих вузов региональные", - сказал он.

https://sn.ria.ru/20211005/uchitelgoda-1753182541.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия