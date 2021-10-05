https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html

Убийце трех студенток в Оренбуржье грозит пожизненный срок

Убийце трех студенток в Оренбуржье грозит пожизненный срок - РИА Новости, 05.10.2021

Убийце трех студенток в Оренбуржье грозит пожизненный срок

Подозреваемому в убийстве трех студенток в оренбургском Гае, по Уголовному кодексу России, грозит пожизненное лишение свободы. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:20

2021-10-05T11:20

2021-10-05T11:20

происшествия

гай

александр лазарев (актер)

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Подозреваемому в убийстве трех студенток в оренбургском Гае, по Уголовному кодексу России, грозит пожизненное лишение свободы.Предполагаемый убийца - 29-летний уже судимый житель Оренбуржья Александр Лазарев. В Гайском городском суде, где во вторник рассмотрят ходатайство следствия о его аресте, сообщали, что он признал вину.Основная статья, которая ему вменяется, - "Убийство двух и более лиц". По закону, за такое преступление, согласно максимальной санкции, злоумышленник может быть приговорен к 20 годам заключения или пожизненному лишению свободы.Кроме того, в деле есть еще две тяжкие статьи: "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", каждая из которых предусматривает до 15 лет лишения свободы.По другим возбужденным статьям ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба" и "Неправомерное завладение автомобилем"), максимальные сроки заключения относительно небольшие – до 2 и до 5 лет соответственно.Российское законодательство не предусматривает полного сложения наказаний. Как правило, приговор по более тяжкой статье поглощает менее тяжкое, при этом общий срок заключения может быть лишь частично суммирован судом.Двух девушек нашли убитыми в квартире рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления.О мотивах убийства официально пока ничего не сообщалось.

https://ria.ru/20211005/pokhorony-1753112998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гай, александр лазарев (актер), россия, убийство трех девушек в оренбургской области